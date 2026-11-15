ASICS EMEA annonce une hausse de 5,8 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026. La marque japonaise confirme également sa position de leader sur le marché européen du running performance.

ASICS poursuit sa croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’équipementier japonais annonce une hausse de 5,8 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026, par rapport à la même période en 2025.

Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes nettes progressent de 19,7 %, portées par une croissance sur l’ensemble des canaux de distribution.

Selon les données de Circana, ASICS conserve sa place de numéro un des chaussures de running performance dans les cinq principaux marchés européens : France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni.

Une distribution « rigoureusement gérée »

La marque enregistre également une progression de sa part de marché dans la catégorie SportStyle, tout en maintenant son leadership sur les sports de performance, notamment le tennis, les sports en salle et le padel.

« Notre priorité est la qualité des ventes, qui repose sur une distribution rigoureusement gérée », souligne Carsten Unbehaun, directeur général d’ASICS EMEA.

A lire aussi : ASICS succède à Schneider Electric et donne son nom au Marathon de Paris à partir de 2027