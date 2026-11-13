Le cabinet de conseil Olbia, qui appartient au groupe Playground, annonce l’arrivée de Ludovic Mariette au sein de ses équipes. Il interviendra notamment sur les sujets de stratégie, de développement des organisations sportives et d’équipements sportifs.

Après une première expérience chez EY, Ludovic Mariette a passé près de 12 ans chez Sport Value, où il a notamment accompagné des fédérations sportives, des collectivités et des agences d’attractivité dans leurs projets de développement et de transformation.

Il a ensuite rejoint l’UCPA en tant que directeur de projets, travaillant notamment sur les problématiques d’exploitation, de gestion et de modèles économiques des équipements sportifs.

Au sein d’Olbia, il interviendra sur les missions de conseil auprès des acteurs de l’écosystème sportif, avec une attention particulière portée aux stratégies territoriales et aux projets d’infrastructures.

Cette arrivée intervient après le rachat d’Olbia par le groupe Playground en octobre 2025.

Le groupe, également présent dans l’organisation d’événements sportifs, a notamment annoncé en 2026 un partenariat stratégique avec Flanders Classics.