A quoi pourrait ressembler la liste modernisée des évènements d’importance majeure qui doivent être diffusés en clair

En fin de semaine dernière, le Gouvernement a annoncé qu’il allait engager un processus de modernisation du dispositif de protection de l’accès télévisé aux événements d’importance majeure.

Depuis la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de nombreux évènements sportifs doivent être diffusés sur des chaînes en clair. Une loi qui permet ainsi au plus grand nombre de pouvoir suivre les évènements dits d’importance majeure (EIM).

« Faisant le constat de l’engouement croissant des téléspectateurs pour les compétitions féminines et le parasport en particulier, il (NDLR : le gouvernement) soumet à une nouvelle consultation des professionnels des secteurs concernés une liste modernisée qui intègre notamment les Jeux Paralympiques et soutient une plus grande visibilité du sport féminin. Cette consultation permet de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs parlementaires, dont le sénateur David Assouline dans son rapport « Le sport à la télévision en France. » explique un communiqué du Ministère des Sports. « A la suite de cette consultation d’une durée d’un mois, le Gouvernement notifiera cette liste à la Commission européenne qui contrôle la qualification d’EIM et valide les listes transmises par les États membres. C’est à l’issue de cette procédure que le décret du 22 décembre 2004 pourra être modifié afin d’y intégrer ces nouveaux événements. »

Inchangée depuis 2004, la liste comprend 21 manifestations ou compétitions sportives. Découvrez ci-dessous (colonne de droite), à quoi pourrait ressembler la future liste.