Open d’Australie 2022 – Quand Kellogg’s s’invite à la finale du double remportée par Kyrgios et Kokkinakis, les « Special Ks »

Samedi, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis ont remporté le double messieurs de l’Open d’Australie 2022.

Surnommée les « Special Ks », la paire australienne profite indirectement à la célèbre marque de céréale de Kellogg’s dans les médias.

Lors de la finale disputée sur la Rod Laver Arena, une spectatrice a été filmée avec des paquets de céréales dans les mains. Une autre personne a également été mise en avant par les télévisions avec une pancarte arborant deux logos de Kellogg’s. Deux séquences diffusées juste après la balle de match.

Reste à savoir si Kellogg’s a mené une une opération d’ambush marketing autour de cette finale qui opposait deux paires australiennes.

Une plainte de Kellogg’s en 2017

Pour de nombreux internautes, la marque de céréale doit absolument signer un contrat de partenariat avec les « Special Ks ».

En 2017, Thanasi Kokkinakis avait reçu une plainte en justice de la part de Kellogg’s alors que le joueur de tennis prévoyait d’utiliser commercialement la marque « Special K ».

La victoire de samedi et la dynamique créée favorisera-t-elle un rapprochement entre Kellogg’s, Kyrgios et Kokkinakis ?