Twitch devient « Supporter Officiel » de la Ligue Nationale de Handball (LNH)

Ce matin, la Ligue Nationale de Handball (LNH) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Twitch pour la seconde partie de la saison 2021-2022.

Dans le détail, la plateforme de streaming devient « Supporter Officiel » de la LNH et diffusera 2 émissions hebdomadaires, un débrief de l’actualité handball le lundi à 12h30 et un multiplex le vendredi soir (2 fois par mois). « Nous aurons les différents matchs diffusés sur LNH TV commentés par un binôme LNH en mode salon, on ira d’un match à l’autre » nous détaille Noémie Catalan, Responsable Communication & Événementiel de la LNH.

« Twitch devient un partenaire pour les organisations sportives qui souhaitent atteindre de nouveaux publics » – Farhan Ahmed, Strategic Partnership Director chez Twitch

« Depuis plusieurs mois, nos équipes testent et proposent de nouveaux formats, adoptent les codes de la plateforme et les résultats sont là ! Nous avons des images et des contenus de qualité qui intéressent Twitch les fans de sports présents sur la plateforme. Avec l’exposition que va nous offrir notre nouveau supporter officiel, nous touchons un nouveau public et accélérons notre développement » explique Bruno Martini, président de la LNH, dans un communiqué. En 2020, la ligue avait notamment organisé un tournoi eSport sur le jeu vidéo Handball 21 diffusée sur Twitch. Il y a quelques mois, un multiplex et un grand direct de 7H30 avaient également été mis en place à l’occasion du Final4 de la Coupe de la Ligue.

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec la LNH. Twitch est un service passionnant pour tous les fans de sports, qui permet à la communauté d’échanger et de commenter en direct. Ce partenariat est l’accomplissement d’une confiance de toute la communauté du Handball français envers Twitch » ajoute Farhan Ahmed, Strategic Partnership Director chez Twitch. « Grâce à notre audience et la façon dont notre communauté consomme et interagit avec le contenu en direct, Twitch devient un partenaire pour les organisations sportives qui souhaitent atteindre de nouveaux publics. »

Dans les semaines et les mois à venir, la LNH vise 50 000 abonnés sur sa chaîne Twitch.