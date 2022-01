Nike, Babolat, Kia,… Les sponsors de Rafael Nadal célèbrent son 21ème titre du Grand Chelem (Open d’Australie 2022)

Dimanche, Rafael Nadal a remporté son 21ème titre du Grand Chelem en remportant la finale de l’Open d’Australie 2022 en 5 sets face à Daniil Medvedev.

Plus qu’un second titre à Melbourne, le joueur espagnol entre dans l’histoire du tennis en devenant le joueur le plus titré en GC et devance dorénavant Federer et Djokovic (20).

Lors de cette finale épique, Rafael Nadal a eu l’occasion d’offrir une forte visibilité à ses équipementiers Nike et Babolat sur le court. Outre ces 2 marques, une troisième est également bien visible au poignet droit de l’espagnol pendant ces matchs. Il s’agit de l’horloger Richard Mille.

Pour célébrer ce titre historique, les principaux sponsors de l’espagnol ont bien évidemment pris la parole.

Nike, équipementier textile et chaussures de Rafa, a publié une vidéo hommage à son ambassadeur avec « Advantage, Nadal ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NikeCourt (@nikecourt)

En France, la marque américaine s’est offerte une double page de publicité dans le journal L’Equipe du jour.

Côté produit, Nike a évidemment sorti un t-shirt (« Rafa Winner ») avec le logo de l’espagnol célébrant le 21ème Grand Chelem de Nadal. Un t-shirt RAFA 21 en vente au prix de 34,99€ sur le site marchand de l’équipementier.

« C’est un incroyable privilège et un honneur de contribuer à la performance de ce champion d’exception » – Eric Babolat

De son côté, Babolat, son équipementier raquettes, est resté « sans voix » en partageant quelques photos de Rafa Nadal sur Instagram et Twitter.

« Cette victoire de Rafa est extraordinaire ! Les équipes Babolat à travers le monde sont immensément fières de ce champion qu’elles ont vu grandir, et se réjouissent de ce sacre historique. C’est un incroyable privilège et un honneur de contribuer à la performance de ce champion d’exception », précise Eric Babolat, Président du groupe éponyme, dans un communiqué.

Depuis début 2021, Rafael Nadal joue avec une version signature de la raquette Pure Aero développée en étroite collaboration avec la marque française, la Pure Aero Rafa.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Babolat (@babolat)

Kia, autre partenaire historique du majorquin, a lui aussi partagé une vidéo hommage à ce record, avec des images de l’Open d’Australie dont le constructeur automobile est également sponsor.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kia Worldwide (@kia.worldwide)

D’autres sponsors de Rafa Nadal comme Telefonica, Cantabria Labs, Amstel Ultra ou encore Santander ont également activé leur partenariat avec l’espagnol en partageant des vidéos célébrant ce 21ème titre historique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Telefónica (@telefonica)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cantabria Labs (@cantabrialabs_com)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amstel Ultra (@amstelultra)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Santander Private Banking (@santanderprivatebanking)

Notons que pour le moment, Richard Mille, partenaire de longue date également de Nadal, n’a pas encore partagé de message sur les réseaux sociaux. Lorsqu’il joue, comme à l’Open d’Australie 2022, Nadal porte la « RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal ».

Depuis quelques semaines, le majorquin porte le nouveau modèle de montre RM 35-03 Automatique Rafael Nadal en dehors des courts.