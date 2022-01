LDLC ASVEL Féminin devient le premier club à adopter le statut d’entreprise à mission et fait évoluer sa raison d’être

Depuis plusieurs années, les enjeux sociaux et environnementaux prennent de plus en plus d’importance au sein des clubs professionnels.

La performance sportive c’est bien mais ne suffit pas, ou plus ! Plus que des producteurs de spectacle sportif, les clubs professionnels tendent aujourd’hui à devenir des plateformes globales, notamment de communication, afin de répondre aux besoins des entreprises partenaires à la recherche de plus en plus de sens et d’actions RSE.

Déjà actif sur le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises, le club de basket féminin LDLC ASVEL a annoncé ce matin devenir le premier club de sport de haut niveau à adopter le statut d’entreprise à mission (voir définition plus bas). Dans le détail, le club présidé par Tony Parker s’est engagé dans cette démarche avec l’accompagnement de Goodness & Co et le soutien de LDLC (actionnaire du club) et la Région Auvergne Rhone-Alpes.

« Nous avons envie de construire un club unique, pas uniquement concerné par la performance sportive mais aussi par le fait d’avoir un impact dans notre société » explique Tony Parker, dans un communiqué. « Je suis très excité de voir la différence que l’on peut faire en accompagnant les femmes. Nous voulons que chaque femme, chaque petite fille, prenne confiance en elle pour aller le plus loin possible. »

A travers la raison d’être « LDLC ASVEL Féminin met sa passion au service de la société afin que chaque petite fille, chaque femme, puisse réaliser ses rêves et devienne la capitaine de sa vie », le club souhaite s’impliquer encore plus sur la notion d’accomplissement des femmes.

« Très vite, on a eu envie d’emmener cette ambition sportive en dehors du terrain, et d’aller au bout de nos convictions. C’était important pour nous de matérialiser notre engagement et l’inscrire dans notre ADN. Nous souhaitons accompagner les femmes pour leur donner les clés jusqu’à l’épanouissement. » ajoute Marie-Sophie Obama, Présidente déléguée LDLC ASVEL Féminin.

Concrètement, le club féminin proposera de l’accompagnement aux individus et entreprises, des actions terrains, des rencontres et des témoignages.

L’accompagnement se traduit notamment par le lancement des formules d’abonnements « Capitaine de ta vie » destinées aux femmes.

💬 Marie-Sophie Obama – "Ce projet s’inscrit dans notre envie de transmettre, d'aller au bout de nos convictions de l'inscrire dans notre ADN. Nous allons ensemble, participer à construire un monde meilleur" #ASVElles pic.twitter.com/9V216RKpXz — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) January 28, 2022

A propos – Statut Entreprise à mission

L’Entreprise à mission est un statut juridique dont peuvent se pourvoir les entreprises dans le cadre de la Loi PACTE de 2019. Les Entreprises à mission sont d’abord des organisations qui mènent une refléxion poussée sur leur place dans la société. L’entreprise définit une mission en complément de son but économique et par sa raison d’être, une phrase qui répond à la question : “Quelle est le rôle de mon entreprise dans la société, au sein de mon territoire, pour mes salariés, etc.” L’entreprise doit également définir des objectifs sociétaux et environnementaux précis qui sont inscrits dans les statuts. Se doter de la qualité d’Entreprise à mission demande la modification des statuts légaux de l’entreprise, validés par ses instances de gouvernance.

L’entreprise doit ensuite mettre en oeuvre ses engagements dans son mode opératoire pour justifier de son apport citoyen sur les enjeux qu’elle a choisis. Si les objectifs sont estimés atteints par un organe d’audit indépendant, l’entreprise est confirmée dans son statut d’Entreprise à mission.