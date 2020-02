A recruter : Claire BERARD – Consultante en communication, Chef de projet Digital Media eInfluence

Forte d’une expertise 360° en conseil en stratégie de communication et coordination de projets en digital, media et eInfluence, je suis aujourd’hui à la recherche d’une nouvelle opportunité Digitale dans le domaine sportif.

Le Sport m’anime au quotidien (pratique quotidienne, Membre Adidas Runners Paris, Boxe française, Hiit/ Bootcamp, Indoor Cycling, Yoga, 15 ans de Danse) et je crois en les valeurs qu’il véhicule telles que le dépassement de soi, l’accomplissement, le partage et l’énergie d’équipe, le respect, la tolérance.

Très dynamique, je suis toujours prête à relever de nouveaux défis, et je souhaite m’investir sur le long terme dans ce secteur qui me passionne et ainsi prendre part à des projets qui ont du sens pour moi et me tiennent à coeur.

Consulter le CV de Claire BERARD

Consulter les autres profils en ligne à recruter ici

Pour publier votre profil sur notre site, c’est ici