Offre de Stage : Assistant Chef de projet logistique – Agence Newsport (Tour de France 2020)

Intitulé du poste : Assistant Chef de projet logistique (stage)

Lieu : Montreuil et banlieue (94)

Durée : De 3 à 6 mois (fin du stage fin août 2020)

Profil : H/F

Description du poste :

La mission se déroulera en 3 temps :

1/ En amont du Tour :

Gestion opérationnelle et logistique en préparation du Tour de France :

– Gestion des véhicules (location, préparation, vérification de la conformité des éléments administratifs)

– Achat et gestion du matériel nécessaire pour le Tour de France

– Gestion et commande des paniers repas pour les caravaniers du Tour

– Gestion et organisation de l’entrepôt à Vitry/Seine (suivi et contrôle des livraisons)

– Suivi des achats et des budgets dont vous êtes responsables

– Aide et disponibilité pour les sonoristes et mécaniciens à Vitry/Seine

2/ Sur le Tour :

Vous conduirez un véhicule 20m3 frigo et parcourrez plus de 8 000kms en 3 semaines. Votre mission principale : la gestion des paniers repas des caravaniers.

– Récupération très tôt le matin des sandwiches commandés en amont,

– Confection des paniers repas tôt tous les matins pour 160 personnes,

– Distribution des paniers repas sur le parking caravane.

– Achat des denrées complémentaires et gestion des stocks,

– Gestion des courses à faire pour le dispositif restauration

– Aide pour les chefs de projet en cas de besoin

3/ Post Tour :

– Récupération, vérification et rangement du matériel des véhicules de locations

– Récupération et vérification du matériel et des éléments de communication

– Renvoi du matériel chez les fournisseurs

– Clôture budgétaire des missions suivies

Profil recherché :

– Permis B IMPERATIF de plus de 2 ans avec expérience de conduite de véhicules grand gabarit.

– Autonomie et débrouillardise

– Réactivité et disponibilité

– Esprit d’équipe

– Rigueur et ponctualité

Rémunération :

Indemnisation légale de stagiaire en cours.

Candidature (CV + LM) à envoyer bbonnemort@newsport.fr