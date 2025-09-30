Le plus grand tournoi junior asiatique sur terre battue revient à Tokyo en octobre. Une initiative portée par la FFT et Renault pour développer l’élite du tennis en Asie.

Du 13 au 19 octobre 2025, Tokyo accueillera la deuxième édition du Roland-Garros Junior Series by Renault, le plus grand tournoi U16 organisé en Asie. L’événement, coorganisé par la Fédération Française de Tennis (FFT), l’Asian Tennis Federation (ATF) et la Japan Tennis Association (JTA), se tiendra sur les courts en terre battue du Club de Dai-Ichi Life Sogoen, avec pour ambition de promouvoir la pratique sur cette surface dans une région encore sous-représentée au plus haut niveau mondial.

Ce tournoi réunit 32 jeunes talents asiatiques de moins de 16 ans. Les vainqueurs – garçon et fille – seront directement qualifiés pour le tableau principal du tournoi juniors de Roland-Garros 2026 à Paris. En 2024, la première édition avait révélé le Japonais Ryo Tabata, désormais 12e mondial chez les juniors.

Justine Henin, ambassadrice et mentor

Nouvelle figure forte du tournoi, Justine Henin, ancienne n°1 mondiale et quadruple vainqueure à Roland-Garros, endosse le rôle d’ambassadrice. Très impliquée, elle animera des ateliers en marge de la compétition et accueillera les futurs lauréats dans son académie en Belgique pour les préparer à Paris.

« Devenir ambassadrice de Roland-Garros Junior Series by Renault au Japon est un honneur […] Je suis heureuse de pouvoir transmettre cet héritage aux meilleurs juniors d’Asie », a déclaré la championne belge.

Un enjeu stratégique pour la FFT

Avec seulement 3 joueurs asiatiques dans le Top 100 ATP et 8 dans le Top 100 WTA, la FFT poursuit ici une vision à long terme : diversifier l’élite mondiale du tennis, en renforçant les filières juniors sur des marchés en croissance.

« Cette édition marque une nouvelle étape dans notre ambition de développer la culture de la terre battue en Asie », explique Gilles Moretton, président de la FFT.

Le tournoi s’inscrit dans une stratégie globale, aux côtés de l’édition brésilienne créée en 2022 et soutenue par des partenaires internationaux fidèles : Renault, BNP Paribas, Accor, Lacoste et Wilson. La compétition sera diffusée par WOWOW au Japon et sur YouTube via Star Tennis Academy à l’international.

Une sélection exigeante

La sélection s’est appuyée sur les classements ITF et deux tournois qualificatifs régionaux à Almaty (Kazakhstan) et Hainan (Chine). Des wildcards ont permis d’intégrer des profils prometteurs, comme Hursh Patel, n°1 ATF U16, entraîné par Marion Bartoli.

Au-delà du tennis, les participants bénéficieront d’un accompagnement global : media training, coaching, hébergement, et un match d’exhibition en ouverture. Le tournoi se déroulera sous format round-robin, avec des demi-finales le 18 octobre, et les finales le 19.

Enfin, le lien symbolique entre Tokyo et Paris sera représenté par une affiche originale signée du mangaka KASA, mêlant l’univers du manga à l’esprit de Roland-Garros.

À lire aussi : Roland-Garros : les juges de ligne maintenus en 2026, la FFT défend l’arbitrage humain