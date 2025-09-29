Andy Anson nommé Directeur Général de Sportscape Group

Sportscape Group – première plateforme européenne de e-commerce pour les passionnés de sport et d’activités outdoor – annonce la nomination d’Andy Anson au poste de Directeur Général.

Avec une riche expérience en leadership dans le sport, les médias et le commerce international, Andy Anson a été PDG de la British Olympic Association (TeamGB) pendant six ans. Auparavant, il a dirigé Kitbag Ltd, supervisant sa cession à Fanatics, puis a occupé le poste de Président de Fanatics International. Il a également été Directeur Commercial de Manchester United, gérant les partenariats et sponsoring mondiaux.

Par ailleurs, il siège aux conseils d’administration du Red Star FC, du Hertha Berlin et de Science in Sport, spécialisée dans la nutrition sportive premium.

L’intéressé rejoint Sportscape à une étape clé de son développement, après la fusion réussie de PrivateSportShop et SportPursuit. Avec une communauté de plus de 25 millions de passionnés et des partenariats solides avec les grandes marques européennes – le groupe, qui appartient aux sociétés de capital-investissement bd-capital et Bridgepoint – vise à accélérer sa croissance au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.