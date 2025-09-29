Le 11 octobre prochain, la Street League Skateboarding investit Roland-Garros pour une étape inédite dans la capitale française. Un événement mêlant culture urbaine, stratégie marketing et reconversion des lieux iconiques comme le court central du Grand Chelem parisien.

Le 11 octobre 2025, Roland-Garros accueillera un événement inédit : une étape de la Street League Skateboarding (SLS), ligue référence mondiale du skateboard street. Pour la première fois, le court Philippe-Chatrier se transformera en skatepark de haut niveau, fusionnant patrimoine sportif français et culture urbaine mondiale.

Take a closer look at the upcoming #SLSParis course inspired by the clay courts of the iconic Roland-Garros! Course Flyover B2YB @konabigwave [ #SLSParis | Oct 11 | Tickets at the link in bio ] pic.twitter.com/kHvXJxGNFA — Street League Skateboarding (@StreetLeague) September 24, 2025

C’est un virage stratégique pour la SLS, qui poursuit son expansion internationale en investissant des lieux emblématiques. Après avoir conquis des arènes à Los Angeles ou Tokyo, l’organisation s’attaque à un monument du sport français. Ce choix illustre une volonté claire : ancrer le skate dans le paysage grand public, en capitalisant sur la notoriété du site, mais aussi sur la dynamique post-JO de Paris 2024, où le skate a gagné en visibilité.

De nombreux partenaires

L’événement bénéficie d’un solide écosystème de partenaires : la Ville de Paris, la Région Île-de-France, mais aussi des marques internationales comme Oakley, Meta, Aixam, Monster, Samsung Galaxy, Tech Deck ou encore Dios Azul. Côté médias, 20 Minutes, L’Équipe et NRJ assureront une large couverture.

Côté programme, la journée débutera dès 11 heures avec des animations pour les fans. Les finales femmes et hommes auront lieu en soirée, avant une cérémonie de remise des prix prévue à 21 h 15. Le public français aura un favori : Aurélien Giraud, skateur tricolore champion du monde et finaliste de Paris 2024, attendu sur ses terres.

Roland-Garros, scène désormais multisport

Des billets sont toujours disponibles sur la boutique en ligne de l’événement. Les premiers démarrent à 45 euros. Comptez jusqu’à 220 euros pour une expérience VIP. Une tarification alignée avec la montée en gamme de ce type d’événements, qui visent à valoriser le spectacle et l’expérience fan.

Aussi, Roland-Garros montre qu’il n’est plus seulement le temple de la terre battue : entre tennis, padel, basket 3×3 et désormais skateboard avec la SLS, le stade parisien s’impose comme une scène multisport incontournable et un atout stratégique pour l’attractivité événementielle de la capitale.

