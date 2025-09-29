Les JO de Paris 2024 ont coûté 6,6 milliards d’euros publics, sans dérapage budgétaire, mais aux retombées économiques jugées limitées, estime la Cour des comptes, ce lundi 29 septembre.

Selon un rapport publié ce lundi, la Cour des comptes évalue à 6,6 milliards d’euros le montant des dépenses publiques liées à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Si elle note l’absence de dérapage budgétaire, l’institution juge cependant que les retombées économiques de l’événement restent « modestes à ce stade ».

Cette estimation révisée dépasse les 5,9 milliards d’euros annoncés en juin dernier. Le montant actualisé se répartit entre 3,02 milliards consacrés à l’organisation – dont 1,44 milliard dédié à la sécurité – et 3,63 milliards affectés à la construction ou rénovation d’infrastructures.

Des retombées économiques encore limitées

Dans ce premier bilan global, la Cour a inclus des dépenses supplémentaires, telles que celles engagées par les collectivités territoriales pour les zones festives, ou encore les travaux visant à rendre la Seine propre à la baignade, en prévision des épreuves de natation en eau libre et du triathlon.

Le rapport souligne que, même si les dépenses en infrastructures ont été globalement maîtrisées, la gestion budgétaire des coûts liés à l’organisation, et en particulier à la sécurité, a été marquée par une grande instabilité.

A lire aussi : 5 milliards de personnes ont regardé les Jeux Olympiques de Paris 2024