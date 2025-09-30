Valiuz Retail Media annonce un partenariat stratégique avec Decathlon, axé sur la commercialisation et la gestion des activités e-Retail Media du groupe français, en commençant par les dispositifs sponsorisés. Cette collaboration constitue une étape clé dans la transformation numérique de Decathlon, visant à développer une stratégie Retail Media robuste, évolutive et internationale.

Ce partenariat s’inscrit dans une collaboration déjà établie : depuis 2018, Decathlon et Valiuz travaillent ensemble à approfondir la connaissance client pour les enseignes. La forte synergie opérationnelle entre les deux entités, combinée à la transparence des données offerte par Valiuz, a consolidé la confiance de Decathlon pour entamer cette nouvelle étape de coopération. Face à la croissance de ses activités e-commerce, Decathlon recherchait une solution solide, scalable et efficace pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Le Sponsored Product, premier dispositif lancé dans ce partenariat, est conçu pour offrir une expérience d’achat fluide, pertinente et non intrusive. En intégrant des recommandations sponsorisées de manière harmonieuse dans le parcours client, ce format facilite la découverte de produits adaptés aux besoins des utilisateurs sans gêner leur navigation. Déployée depuis avril 2025 sur le site de Decathlon, cette solution vise à s’étendre progressivement à d’autres catégories de produits et partenaires, en s’appuyant sur les retours d’expérience et les priorités stratégiques de la marque.

Concrètement, Decathlon pourrait étudier une roadmap de déploiement de cette offre Retail Media à l’échelle européenne. Sachant que le groupe vise à intégrer progressivement d’autres briques du Retail Media à son écosystème digital, et à terme, sur l’ensemble de ses marchés internationaux. D’autres formats Retail Media pourraient également enrichir graduellement l’offre.

La déclaration

« Ce partenariat marque un tournant pour Decathlon. Notre ambition est claire : faire du Retail Media un levier structurant, en France comme à l’international. En nous associant à Valiuz, nous faisons le choix d’un partenaire agile, proche de nos équipes, capable d’accompagner notre montée en puissance avec une vraie expertise Retail Media. Ce déploiement autour du Sponsored Product est une première étape : notre objectif est d’accélérer sur d’autres formats et d’ouvrir de nouveaux territoires, en intégrant pleinement une approche omnicanale, pour mieux connecter nos marques partenaires à nos millions de clients. » (Mathieu Gate, Leader Retail Media chez Decathlon)

