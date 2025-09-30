Alors que l’arbitrage électronique s’impose partout, Roland-Garros fait de la résistance. En 2026, les juges de ligne seront toujours là, portés par la volonté de valoriser l’arbitrage humain.

À contre-courant du reste du circuit, Roland-Garros conservera ses juges de ligne en 2026. La Fédération française de tennis (FFT) a officialisé ce lundi 29 octobre le maintien de l’arbitrage humain pour son tournoi phare, invoquant « l’excellence de l’arbitrage français » et les limites techniques des solutions électroniques sur terre battue.

Alors que l’Open d’Australie et l’US Open ont adopté l’arbitrage électronique dès 2021, rejoints par Wimbledon en 2025, Roland-Garros reste le seul tournoi du Grand Chelem à refuser cette bascule. Un choix à rebours d’une tendance mondiale, également actée par l’ATP, qui a supprimé les juges de ligne du circuit principal masculin depuis le 1er janvier 2025.

404 juges de ligne en 2025

La FFT s’appuie sur un effectif solide : en 2025, 404 officiels de l’arbitrage, dont 284 Français, ont officié sur les courts parisiens. Pour l’édition 2026, qui se tiendra du 8 mai au 7 juin, la Fédération compte poursuivre cette mise en valeur d’un savoir-faire hexagonal reconnu. Elle pointe aussi les limites des technologies actuelles sur terre battue, surface où la trace de balle reste un indicateur précieux.

Au-delà d’un attachement à la tradition, ce choix soulève des enjeux économiques, technologiques et d’image. Alors que l’arbitrage électronique est souvent valorisé pour sa fiabilité et ses économies à long terme, Roland-Garros défend une approche différente, misant sur l’humain et sur un arbitrage perçu comme partie intégrante du spectacle.

