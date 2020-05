Activation – BNP Paribas mise sur les masterclass à distance pour ses Jeunes Talents du tennis (et le grand public)

Privé de son temps fort de mai-juin avec Roland-Garros, BNP Paribas s’adapte à la situation liée à la crise sanitaire du COVID-19 pour faire vivre ses investissements dans le tennis et notamment son « écurie » de jeunes joueurs et joueuses.

Il y a deux ans, « la banque d’un monde qui change » et la FFT lançaient le « Team BNP Paribas Jeunes Talents », un programme (financier et coaching) accompagnant une vingtaine d’espoirs de la petite balle jaune.

Avec la période confinement, BNP Paribas a notamment adapté les formations « en dur » qu’elle proposait aux jeunes membres du team en les digitalisant. « Le confinement nous a donné l’opportunité de nous réinventer, notamment en transformant nos séminaires physiques en MasterClass digitales » nous précise Vincent-Baptiste Closon, responsable du sponsoring international de BNP Paribas. « Le digital a aussi permis à l’ensemble des passionnés de tennis d’avoir accès à ces formations, ce qui n’était pas possible avec le modèle précédent. C’est pour nous une nouvelle manière de fonctionner qui pourrait d’ailleurs perdurer dans le temps. Nous y réfléchissons ».

Tony Parker en Masterclass mercredi 27 mai

Mis en avant sur la plateforme de marque « We Are Tennis » de la banque, les masterclass à destination des jeunes espoirs sont devenues un contenu grand public accessible à tous. Ce mercredi (27 mai à 18H), il sera donc possible de suivre l’intervention de Tony Parker, à distance, auprès de quelques uns des membres du Team BNP Paribas Jeunes Talents ». Passionné de tennis, TP viendra échanger avec eux sur l’accession au plus haut niveau. Un live vidéo qui sera animé par Mary Patrux, journaliste beIN SPORTS.

« L’objectif des séminaires est d’accompagner les jeunes joueurs de la team « BNP Paribas Jeunes Talents » sur un ensemble de formations humaines, autour de thèmes variés tels que la santé, la gestion d’image, le potentiel mental ou encore l’importance du travail. Nous souhaitons les mettre en contact avec des acteurs du sport pour qu’ils puissent les conseiller et les inspirer » ajoute Vincent-Baptiste Closon. « Tony Parker est l’un des athlètes les plus inspirants, tant par sa carrière professionnelle que par sa personnalité. Le choix nous a paru évident, il va apporter beaucoup aux jeunes talents, que ce soit dans sa conception du travail, ses valeurs ou sa communication ».

Ces dernières semaines, les jeunes accompagnés par BNP Paribas et le public ont pu partager l’expérience de quelques personnalités comme Jo-Wilfried Tsonga, Thierry Ascione, Denis Brogniart, Nathalie Péchalat ou encore Sarah Ourahmoune.