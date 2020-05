Kappa de retour comme équipementier officiel du FC Metz jusqu’au moins 2023

Hier, Kappa a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec le FC Metz. La marque italienne redeviendra l’équipementier officiel du club à partir de la saison 2020-2021.

Dans le cadre du contrat signé pour 3 saisons (2023), Kappa sera partenaire majeur du club lorrain. « Kappa habillera toutes les équipes du club avec des gammes training et lifestyle, de l’équipe première jusqu’aux juniors, ainsi que les équipes féminines. » précise le communiqué.

Pour Kappa, il s’agit d’un retour puisque la marque a été l’équipementier du club pendant 5 saisons, de 2006 à 2011. « C’est dans notre stratégie de s’associer avec des clubs de football iconiques, chargés d’histoire et tournés vers le futur » commente Rémi Garnier, Kappa Country Manager France. « Ce partenariat renforce notre position d’acteur majeur du football en Europe et nous avons hâte que les joueurs, supporteurs Messins et toute la communauté du FC Metz, découvrent notre collection et nos produits sur-mesure que nous leur avons préparé. »

« Nous avons hâte que les joueurs, supporteurs Messins et toute la communauté du FC Metz, découvrent notre collection et nos produits sur-mesure »

Un discours et une promesse qui devraient faire mouche auprès des supporters du FC Metz. Entre 2011 et 2020, le FC Metz était habillé par Nike et ses maillots « team sport » universels. Une partie gérée par le club, l’équipementier et Sport 2000. « Cette nouvelle collaboration a été rendue possible par l’implication sans faille de Jean-Luc Collinet, qui s’investit depuis de nombreuses années au sein de Sport 2000 et dont l’action aux côtés du club à la Croix de Lorraine se poursuivra afin de contribuer à la réussite de ce partenariat. » ajoute le club.

« Grâce à Kappa, nous pourrons bénéficier d’une certaine liberté dans la conception de nos produits textile. Je pense que ce sera une belle valeur-ajoutée pour nos supporters. Je souhaite à Kappa et au FC Metz une belle et longue vie commune ! » ajoute Bernard Serin, Président du FC Metz.

« Grâce à Kappa, nous pourrons bénéficier d’une certaine liberté dans la conception de nos produits textile. »

En attendant de découvrir les futurs maillots 2020-2021, il sera intéressant d’observer le storrytelling qui sera mis en place par l’équipementier et le FC Metz au moment du lancement. Pour rappel, la carte du « retour » est déjà bien connue de la marque italienne, elle qui est redevenue cette saison l’équipementier de l’AS Monaco ou encore du Stade Français Paris.

Une chose est sûre, la carte de la nostalgie a déjà été activée par la marque et le club dans le communiqué envoyé aux médias, accompagné notamment d’une photo d’un ancien joueur, un certain Miralem Pjanic. « Une première collaboration entre les deux entités avait déjà perduré pendant 5 saisons, de 2006-2007 jusqu’à la fin de la saison 2010-2011. Ce partenariat avait vu les Grenats valider leur remontée en Ligue 1 et être sacrés Champion de France de Ligue 2 dès la 33e journée, en 2007. La seconde saison en Kappa en Ligue 1 verra d’ailleurs éclore un des plus grands talents de l’histoire du club, Miralem Pjanic. »