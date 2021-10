adidas dévoile sa première chaussure de football 100% vegan signée Paul Pogba et Stella McCartney

Aujourd’hui, adidas officialise le lancement de sa première chaussure de football 100% vegan. Un modèle signé Paul Pogba et Stella McCartney sur la Predator Freak.

Dans le détail, cette paire sera commercialisée en édition limitée en deux versions avec la Predator Freak P+ dépourvue de lacets (280 €) avec un chaussant ajusté et la Predator Freak P1 (250 €), avec lacets, un col bas, et un confort comparable au modèle P+.

Outre le logo de PP de Paul Pogba, la paire arbore également le logo adidas by Stella McCartney sur le talon, une première pour une chaussure de football. « Depuis le début de notre collaboration, adidas et moi nous sommes toujours efforcés de repousser les limites de la haute-couture et des vêtements de performance. Je suis ravie de pouvoir aller encore plus loin en mettant un pied dans le monde du football grâce à l’athlète et superstar Paul Pogba » explique Stella McCartney, dans un communiqué. « Cette chaussure n’est qu’un début pour adidas by Stella McCartney dans ce domaine et nous avons hâte de vous dévoiler nos prochaines nouveautés ! »

Pour la promotion de ce modèle, adidas met également en scène la joueuse française de l’OL Wendie Renard.

Ladies & gentlemen, the vegan preds 👟🌱 PP x adidas by @StellaMcCartney @WRenard on est ensemble proud you’ll wear it too 🙌🏾 #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/I2iWz4GzkR — Paul Pogba (@paulpogba) October 22, 2021

Une paire qui sera portée sur le terrain par Paul Pogba avec Manchester United.