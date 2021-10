Omada, la nouvelle application gratuite de paris sportifs qui vous invite à fermer vos comptes chez les opérateurs

Depuis 2010, les français peuvent s’adonner aux paris sportifs en ligne en toute légalité sur internet et sur des sites agréés par l’ARJEL devenue ANJ (Autorité Nationale des Jeux).

Alors que le marché français poursuit sa croissance (2,1 milliards d’euros misés en ligne au second trimestre 2021), la pratique n’est pas sans risques avec de nombreux exemples d’addiction et d’endettement.

« Pour offrir une nouvelle offre bienveillante aux consommateurs », l’application 100% gratuite baptisée Omada débarque sur vos smartphones. L’objectif est d’aller à contre-courant des offres payantes et de permettre de jouer sans parier d’argent. De quoi vous replonger 20 ans en arrière à l’époque où vous dépensiez vos « Funnies » sur le site Sport4fun, crée par Nicolas Béraud, fondateur par la suite de Betclic.

« Nous ne prévoyons aucune monétisation à court et moyen terme »

Dans le détail, l’application développée par Luni permet de parier avec une monnaie virtuelle en se confrontant à son entourage par le biais de classements journaliers. « Notre volonté est de créer la plus grande communauté de fans de sport. Nous ne prévoyons aucune monétisation à court et moyen terme pour ne mettre aucune barrière à l’entrée et attirer le plus de monde possible avec l’expérience la plus fluide possible » nous précise un porte parole. « Sur les principe des jeux mobile, les récompenses sont essentiellement des rewards qui permettent à l’user d’améliorer son expérience. Toutes les semaines, les « coins » gagnés se transforment en « diamants » qui donnent accès à une boutique. Avec ses diamants, le joueur peut « acheter » des cartes maillots qui vont booster ses potentiels gains sur l’équipe en question, personnaliser son avatar, et à court terme, les joueurs auront accès à une gamme lifestyle et des produits dérivés Omada ».

Pour accompagner la promotion de son application, Omada lance une campagne de communication invitant les parieurs à fermer définitivement leurs comptes chez les opérateurs de paris sportifs pour remporter un kit de bienvenue incluant un maillot.

Reste à savoir si Omada parviendra à trouver son public et son modèle économique car la concurrence sur le gaming sportif et la fantasy dans son ensemble est importante.