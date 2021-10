Jules, nouveau fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2025, habillera les officiels

Aujourd’hui, Amaury Sport Organisation (A.S.O.) a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Jules.

Dans le cadre de cet accord, l’enseigne de mode masculine devient Fournisseur Officiel du Tour de France pour une durée de 4 ans (2022-2025), après une première collaboration en 2019 autour d’une collection.

En tant que fournisseur officiel, Jules habillera plus de 300 officiels et membres de l’organisation. « La marque Jules créera également une collection capsule dédiée au Tour de France et 100% In Progress, disponible en mai 2022 sur jules.com » ajoute le communiqué. « Pour symboliser le début de cette belle histoire, Jules a produit des briques jaunes de textile recyclé faisant référence à l’iconique Maillot Jaune du Tour de France. Des œuvres réalisées par FabBRICK, une jeune entreprise, partenaire de la marque depuis sa création, qui réalise des briques de vêtements recyclés pour les mobiliers des magasins Jules ». En 2022, plus de 200 points de vente du réseau Jules seront traversés par la Grande Boucle, dont le siège de Jules, devant lequel passe chaque année le final du célèbre Paris-Roubaix.

Pour rappel, une autre enseigne de mode, Célio, s’intéresse à l’univers du sport avec la récente signature d’un contrat avec le tennisman Benoît Paire.