Emirates – la compagnie aérienne nationale des Émirats Arabes Unis – a annoncé la prolongation de son partenariat en tant que sponsor maillot de l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2030.

Le logo emblématique “Fly Better” continuera donc d’orner les maillots de match et d’entraînement des joueurs lyonnais, aussi bien en Ligue 1 que lors des compétitions européennes, jusqu’à la fin de la saison 2029-2030. Ce partenariat renforcé offre à Emirates une visibilité accrue au Groupama Stadium, avec des espaces publicitaires, des droits marketing et digitaux, ainsi que des places en hospitalité et un accès privilégié aux joueurs.

Un engagement auprès des jeunes gones

La compagnie poursuivra également ses initiatives auprès des jeunes supporters lyonnais, notamment à travers le programme “Escort Kids”. Ce dernier permet à des enfants d’entrer sur la pelouse aux côtés des joueurs avant les matchs à domicile. L’an dernier, Emirates a d’ailleurs collaboré avec des structures locales comme le Centre Léon Bérard et l’Hôpital Femme Mère Enfant, offrant à plus de 23 enfants des expériences inoubliables.

Un engagement ancré en Auvergne-Rhône-Alpes

Notons également que depuis 2012, Emirates est la première compagnie aérienne internationale à relier Lyon aux Émirats Arabes Unis. Elle opère actuellement un vol quotidien entre Lyon et Dubaï avec un Boeing 777, qui sera remplacé par un Airbus A350 à partir de juin 2025. Ce vol connecte la région à un réseau mondial de plus de 140 destinations, facilitant l’accès aux économies les plus dynamiques du globe.