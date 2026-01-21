À partir de mai 2026, adidas succédera à Craft comme partenaire officiel de la Fédération française de ski pour les disciplines nordiques, a-t-on appris ce mercredi 21 janvier.

La Fédération française de ski a officialisé ce mercredi l’arrivée d’adidas comme nouveau partenaire officiel à compter du 1er mai 2026, soit après les Jeux olympiques de Milan-Cortina. La marque allemande succédera à Craft et s’engage sur un accord de long terme avec les équipes de France de biathlon, ski de fond, saut à ski et combiné nordique. Les équipes de France de ski alpin restent chez Kappa.

Ce partenariat marque un changement de cycle pour la FFS, dans un contexte sportif favorable, porté par les résultats récents des athlètes français sur la scène internationale. Au-delà de l’équipement textile, adidas accompagnera les équipes et les staffs avec son expertise en innovation et en performance, de la préparation jusqu’aux grandes compétitions.

Apporter une vision globale

L’enjeu dépasse la simple fourniture de tenues, explique encore la Fédération dans un communiqué de presse diffusé sur son site. Cette dernière mise sur la capacité de la marque aux trois bandes à apporter une vision globale, une cohérence de marque et une puissance d’activation renforcée autour des disciplines nordiques, encore peu exposées médiatiquement.

« adidas est très enthousiaste à l’idée de débuter ce partenariat avec la Fédération Française de Ski », explique Claus-Peter Mayer, general manager d’adidas France. « La FFS est une fédération ambitieuse, avec d’excellents résultats. Nous voulons équiper les athlètes pour qu’ils performent au plus haut niveau et inspirer la prochaine génération avec des produits innovants. »

