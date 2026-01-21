Après leur défaite (3-1) en Ligue des champions en Norvège, mardi 20 janvier, les joueurs de Manchester City ont décidé de rembourser les supporters ayant fait le déplacement à Bodø.

Battus mardi soir sur la pelouse de Bodø/Glimt lors de la 7e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, les joueurs de Manchester City ont joint le geste à la parole. Au lendemain de cette contre-performance, le vestiaire mancunien a décidé de rembourser les billets des 374 supporters présents en Norvège, un déplacement particulièrement long et coûteux jusqu’au cercle polaire arctique.

Sur le terrain, City a livré une prestation (très) loin de ses standards, fragilisé par plusieurs absences défensives et un carton rouge de Rodri. Cette deuxième défaite européenne de la saison complique la course au top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Un peu plus de 9 300 livres sterling

Dès le coup de sifflet final, Erling Haaland avait assumé la responsabilité collective au micro de TNT Sports : « Nous sommes Manchester City. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des matches. »

Dans la continuité, le groupe des capitaines – Bernardo Silva, Rodri, Rúben Dias et Haaland – a officialisé la décision dans un communiqué commun : « Prendre en charge le prix des billets pour Bodø est le minimum que nous puissions faire. »

Selon The Athletic, le remboursement représente environ 9 357 livres sterling, soit un peu plus de 10 000 euros. Un montant modeste à l’échelle du club, mais un signal fort en matière de relation supporters.

Manchester City players will refund supporters who made the trip to Norway for Tuesday night’s shock 3-1 defeat at Bodo/Glimt. Following the 2-0 loss against Manchester United on Saturday, City found themselves 3-0 down in the Arctic Circle before Rayan Cherki pulled a goal… pic.twitter.com/feiBYBTB96 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 21, 2026

A lire aussi : Ronaldo intouchable, un boxeur et Messi complètent le podium… Le classement des sportifs les mieux payés en 2025