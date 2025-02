Après Fort Worth Texas en 2024, la capitale des Gaules accueillera pour la première fois les Worlds de Rocket League et de Fortnite en septembre 2025.

Jamais l’eSport n’aura autant vibré en France qu’en 2025. L’Hexagone se prépare à vivre une année exceptionnelle avec l’accueil de deux des plus grands événements internationaux à Lyon. A savoir, la Rocket League World Championship (12-14 septembre, LDLC Arena) – qui réunira les 20 meilleures équipes mondiales dans un spectacle explosif pour un prize pool de 1,2 millions de dollars – et le Fortnite Global Championship (6-7 septembre, LDLC Arena) où 33 des meilleurs trios de la planète s’affronteront pour un prize pool de 2 millions de dollars. Ces deux compétitions majeures attirent en effet des milliers de joueurs et des millions de spectateurs à travers le monde. Mais aussi une promesse : faire de la France une étape clé pour les stars de l’eSport.

La déclaration

« L’année 2025 marque un tournant pour l’eSport en France, et nous sommes fiers chez BLAST d’y jouer un rôle clé en organisant deux compétitions majeures sur le territoire. Accueillir les Fortnite Global Championship et Rocket League World Championship à Lyon est une opportunité incroyable pour rassembler les fans et mettre en lumière la ferveur unique de la communauté française. Nous avons hâte de transformer la LDLC Arena en un véritable théâtre d’émotions et de célébrer ensemble l’excellence de l’eSport mondial. » (Charlie Cowdrey, Directeur des Programmes Rocket League et Fortnite Blast)

Bon à savoir

En 2023, la France figurait parmi les trois pays les plus actifs sur Twitch en termes de visionnage d’événements eSport.

Karmine Corp, Team Vitality et Gentle Mates, trois équipes emblématiques, seront en lice pour décrocher leur qualification aux championnats du monde de Rocket League et Fortnite en 2025.

