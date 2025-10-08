AG2R LA MONDIALE sponsorisera la course à pied dès 2026

Fort de près de 30 ans d’engagement dans le sport, AG2R LA MONDIALE ouvre une nouvelle page de son histoire de sponsoring sportif en choisissant la course à pied, sous toutes ses formes et dans tous les territoires. « Un sport accessible, inclusif, porteur de valeurs solidaires et qui participe à la prévention de la santé physique et mentale », souligne le groupe mutualiste français.

Dès 2026 et pour au moins trois éditions, AG2R LA MONDIALE devient ainsi partenaire titre du 10K Montmartre AG2R LA MONDIALE et partenaire majeur du HOKA Semi de Paris, organisées par Amaury Sport Organisation (A.S.O.) :

Le 10K Montmartre AG2R LA MONDIALE, un nouveau 10 km urbain et convivial au cœur d’un quartier emblématique, dont la première édition se tiendra le 18 janvier prochain.

Le HOKA Semi de Paris, grand rendez-vous du début d’année et l’un des plus grands semis au monde avec plus de 54 000 participants en 2025, proposera également une nouvelle course solidaire d’1 km, accessible à toutes et tous.

Ces partenariats marquent la première étape d’une stratégie qui se déploiera dans les mois à venir sur l’ensemble du territoire avec des courses de typologies différentes.