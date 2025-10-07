Saucony devient partenaire titre du 10km de la Tour Eiffel 2025

Saucony, marque américaine emblématique de running, officialise un partenariat avec le 10km de la Tour Eiffel, qui devient officiellement le Saucony 10km de la Tour Eiffel pour l’édition 2025.

Prévue le 7 décembre dans le 7e arrondissement de Paris, cette course promet une expérience, mêlant sport et convivialité au coeur de la capitale. Le parcours, démarrant de l’avenue de Suffren, traversera le Champ-de-Mars avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel, longera les quais de Seine, le boulevard de la Tour-Maubourg, puis les Invalides, avant une arrivée triomphale à l’École Militaire.

Ce partenariat s’inscrit dans la campagne mondiale de Saucony, Run As One, qui célèbre l’esprit collectif et la culture du running. Après avoir rassemblé 20 000 coureurs en 2024, cet événement gagne donc une nouvelle dynamique grâce à l’engagement de la marque US.

C’est la première fois que Saucony s’engage ainsi dans un événement en France, ce qui marque un tournant majeur dans notre stratégie. Nous sommes ravis à l’idée de bâtir un partenariat durable et significatif, en nous appuyant sur la richesse de la communauté running pour faire progresser la pratique dans un esprit inclusif, inspirant et dynamique à chaque édition. » (Cameron Black, VP GM Saucony EMEA)

