La Laver Cup revient à Londres du 25 au 27 septembre. Casting, format, diffusion, primes et partenaires : voici ce qu’il faut savoir sur la neuvième édition de la compétition.

Carlos Alcaraz sur le court, Yannick Noah sur le banc et Rolex, Mercedes ou UBS autour. La Laver Cup revient du 25 au 27 septembre 2026 à l’O2 Arena de Londres, quatre ans après une édition 2022 marquée par les adieux de Roger Federer.

Du (très) beau monde sur le court

Pour cette neuvième édition, Yannick Noah dirigera Team Europe, épaulé par Tim Henman. Il pourra compter sur Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Rafael Jodar et Casper Ruud.

En face, Andre Agassi et Patrick Rafter conduiront Team World, tenante du titre, avec Taylor Fritz, Alex de Minaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien et Francisco Cerundolo.

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Un format pensé pour maintenir le suspense

La compétition peut compter jusqu’à 12 rencontres : neuf simples et trois doubles. Une victoire rapporte un point le vendredi, deux le samedi et trois le dimanche. La première équipe à atteindre 13 points remporte le trophée. À 12-12, un double décisif départage les deux formations.

Les matchs se jouent au meilleur des trois manches, avec un super tie-break en dix points en guise de troisième set.

Eurosport diffuse la compétition en France

En France, l’intégralité de la Laver Cup sera diffusée sur Eurosport. Les rencontres débuteront à 14 heures puis 20 heures vendredi et samedi, avant la dernière session dimanche à partir de 13 heures (heure française).

250.000 dollars pour chaque vainqueur

La compétition ne rapporte aucun point ATP, mais les joueurs perçoivent une prime de participation calculée notamment selon leur classement. Chaque membre de l’équipe victorieuse empoche en plus 250.000 dollars.

Rolex, Mercedes, UBS… un solide portefeuille de sponsors

L’écosystème commercial reste particulièrement fourni. Rolex conserve son statut de Founding Partner, tandis qu’UBS, Mercedes et Alipay sont Global Partners. ServiceNow, Genesys, Perplexity et JAB Insurance figurent parmi les Global Sponsors.

La Laver Cup compte également de nombreux fournisseurs mondiaux, dont On, Uniqlo, Wilson, Boss, Moët & Chandon, Oliver Peoples, Flexjet et Stella Artois. World of Hyatt, Grey Goose, Willkie et The Sporting News complètent le dispositif comme Event Sponsors.

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