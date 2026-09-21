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Le SPORTEM revient au Parc des Princes en 2027, la billetterie est ouverte

ParThibaut Dalegre
21 septembre 2026
Photo Sportem

Conférences, innovations, expérience spectateur et networking : la 9e édition du SPORTEM réunira une nouvelle fois les acteurs du sport business français et européen.

Le SPORTEM retrouvera le Parc des Princes le 19 janvier 2027. Pour sa 9e édition, le Salon européen du marketing sportif réunira ayants droit et professionnels du secteur autour des nouvelles tendances du sport business.

Une cinquantaine d’exposants sont attendus, avec un accent particulier sur l’expérience spectateur : data, billetterie, brand content, restauration, merchandising ou encore solutions de paiement. Plusieurs conférences et prises de parole d’experts rythmeront également la journée.

Côté billetterie, l’accès au salon et aux conférences est proposé à 40 euros TTC, aussi bien pour les visiteurs que pour les ayants droit. Une formule à 70 euros TTC permettra également d’accéder au cocktail et à une « watch party » du match de Ligue des champions Sporting Portugal-PSG organisée dans la foulée, avec consommations payantes sur place.

A lire aussi : Les nouveaux métiers du sport business qui recrutent en 2026

ParThibaut Dalegre
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