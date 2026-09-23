Les Nitto ATP Finals vont s’offrir deux nouvelles installations signées Pininfarina. À Turin, le Skywalk et le Stargate doivent prolonger l’expérience du tournoi jusque dans la ville.

Une passerelle suspendue à six mètres du sol pour mettre en scène l’arrivée des meilleurs joueurs du monde. À l’occasion des Nitto ATP Finals, Pininfarina s’est associé à la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) pour concevoir deux installations à Turin : le Skywalk et le Stargate.

La première prendra la forme d’une passerelle de 60 mètres de long, reliant l’Inalpi Arena au Fan Village et à la Red Bull Energy Station. Réservée aux joueurs, elle permettra leurs déplacements à l’abri du public tout en transformant leur passage en véritable spectacle. La structure sera notamment habillée de plus de 440 m² de surfaces aux effets miroir et d’un dispositif lumineux. Préfabriquée et modulaire, elle pourra être rapidement installée puis démontée.

Le Stargate prendra, lui, place sur la Piazza San Carlo, en plein cœur de Turin. Pensée comme un nouveau point de rencontre entre le tournoi et la ville, l’installation sera notamment utilisée lors du passage des joueurs sur le Blue Carpet.

Avec ces deux créations, Pininfarina et la FITP veulent faire sortir l’expérience des Nitto ATP Finals de l’Inalpi Arena et renforcer l’identité du tournoi dans l’espace urbain.

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