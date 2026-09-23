Mieux manger avec Pauleta ou récupérer comme Van der Wiel : Novotel s’appuie sur cinq légendes du PSG pour déployer « The Long Game » dans sept hôtels à travers le monde.

Et si les habitudes des anciens joueurs du PSG s’invitaient directement dans une chambre d’hôtel ? Novotel dévoile avec le Paris Saint-Germain « The Long Game », une nouvelle activation internationale mêlant sport, hôtellerie et bien-être.

Le programme mobilise cinq anciennes figures parisiennes : Javier Pastore, Pedro Pauleta, Gregory van der Wiel, Nenê et Blaise Matuidi. Leurs expériences et routines servent de base à différents dispositifs déployés dans sept hôtels sur cinq continents, notamment à Paris, Madrid, Abidjan, Bangkok et Rio de Janeiro.

Quatre piliers structurent l’opération. Pauleta inspire une offre de petits-déjeuners autour du « manger », tandis que Van der Wiel partage ses routines de récupération et de sommeil. Nenê propose plusieurs exercices accessibles depuis les espaces fitness et Matuidi met l’accent sur les relations sociales avec des chambres familiales équipées de jeux.

Découvrir les habitudes des champions

Des QR codes donnent également accès à des vidéos, conseils et tutoriels réalisés avec les anciens joueurs. L’objectif est de prolonger l’expérience au-delà du séjour et de rendre certaines habitudes des sportifs de haut niveau accessibles au grand public.

Après la Suite Novotel par ALL Accor au Parc des Princes en 2024 et les Novotel Legendary Rooms en 2025, cette nouvelle opération approfondit la collaboration entre Novotel et le PSG. Une campagne internationale composée de cinq films accompagnera également « The Long Game » au quatrième trimestre 2026.

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