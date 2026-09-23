L’OGC Nice accueille Selected parmi ses partenaires. La marque de mode habillera joueurs, staff, dirigeants et collaborateurs du club lors de la saison 2026-2027.

Un nouveau partenaire mode rejoint l’OGC Nice. Le club azuréen annonce, ce mardi 22 septembre, l’arrivée de Selected comme habilleur officiel pour la saison 2026-2027.

La marque, propriété du groupe textile international Bestseller, fournira les tenues portées par les joueurs, le staff, la Direction et les collaborateurs lors des matchs à domicile et des différentes représentations officielles du club.

Un univers « élégant et accessible »

Plusieurs styles ont été imaginés selon les usages. Les joueurs bénéficieront notamment de silhouettes contemporaines et lifestyle, tandis que des tenues plus sobres et élégantes seront proposées aux dirigeants et collaborateurs.

Avec cette collaboration, l’OGC Nice entend ainsi travailler son image en dehors des terrains. « Son univers, à la fois contemporain, élégant et accessible, correspond pleinement à l’identité que nous souhaitons exprimer », explique Cynthia Marcou, directrice des partenariats, merchandising et digital du club.

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