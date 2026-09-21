La LDLC Arena dévoile son site internet

La LDLC Arena poursuit le développement de son identité avec la mise en ligne de son site internet, accessible à l’adresse ldlcarena.com.

Résidence de LDLC ASVEL pour ses rencontres d’EuroLeague, l’enceinte de Décines accueillera 14 matchs du club villeurbannais lors de la saison européenne 2026-2027, avec notamment le FC Barcelone, le Panathinaïkos ou encore le Real Madrid au programme.

Le nouveau site permet également de retrouver les autres grands événements sportifs organisés dans l’Arena. Du 18 au 25 octobre 2026, la salle accueillera notamment la première édition du Grand Prix Auvergne–Rhône-Alpes, nouveau tournoi ATP 250 organisé dans la métropole lyonnaise, avec Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione.

La programmation illustre la volonté de la LDLC Arena de multiplier les disciplines, comme le révélait notre entretien avec Alexandre Aulas, propriétaire de l’enceinte via le family office Holnest. Après le handball, avec notamment France-Suède le 26 septembre, l’enceinte accueillera également le PFL Lyon en MMA en décembre 2026 et Hexagone MMA en juin 2027.

À plus long terme, la salle se prépare également à recevoir plusieurs compétitions internationales majeures. La LDLC Arena accueillera les Championnats du monde de hockey sur glace en 2028, puis les Championnats du monde de handball en 2029.