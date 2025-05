Le Paris Saint-Germain, en collaboration avec Novotel, dévoile la Legendary Room dédiée à Claude Makélélé au Novotel London Bridge.

Dans le cadre du projet des Novotel Legendary Rooms déployé dans le monde entier, cette chambre unique rendra hommage à l’un des joueurs les plus emblématiques du PSG et invitera les voyageurs à plonger dans l’univers de la légende et du club de la capitale. Avec 188 apparitions en trois saison, l’ex-international français, Claude Makélélé, a en effet marqué le Parc des Princes de son empreinte avec son activité incessante au milieu de terrain.

Un lieu iconique

Conçue pour captiver aussi bien les fans que les voyageurs, la Legendary Room contient des objets de collection, du contenu numérique interactif, ainsi qu’une décoration inspirée de la vie et de la carrière de Claude Makélélé, tels qu’un maillot et une chaussure dédicacés, ainsi que des contenus digitaux exclusifs retraçant les temps forts de sa carrière au club. Dès leur arrivée, les visiteurs seront donc plongés dans l’univers PSG grâce à des éléments de design aux couleurs du club et des objets de décoration qui font de cette chambre Novotel un lieu unique.

Pour rappel, la Legendary Room du Novotel London Bridge s’inscrit dans la continuité des lancements réussis en Indonésie, en Chine, en Arabie Saoudite, en Côte d’Ivoire et en Espagne. Claude Makélélé – également célèbre à Londres après son passage réussi à Chelsea – était bien sûr présent lors de l’inauguration.

La déclaration

« C’est un honneur de voir ma carrière célébrée dans cette chambre. Londres et Paris ont toujours eu une place particulière dans mon cœur, et cette Legendary Room est une belle manière de partager mon histoire avec les passionnés de football. J’espère que les visiteurs ressentiront la passion et le lien qui ont marqué mon passage au Club. » (Claude Makélélé)

