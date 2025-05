Le Wydad Athletic Club s’associe à Kappa

Le Wydad Athletic Club (WAC), l’une des formations les plus prestigieuses du Maroc et d’Afrique, s’associe avec Kappa, qui deviendra son équipementier officiel pour les trois prochaines saisons. Ce contrat marque une nouvelle étape dans l’ambition du WAC de briller sur la scène internationale, notamment lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 aux États-Unis.

A compter de la saison 2025/2026, la marque italienne sera le fournisseur exclusif des tenues officielles, d’entraînement et de représentation pour l’équipe première, les équipes de jeunes et le staff technique du Wydad. Ce partenariat débutera dès la Coupe du monde des clubs de la FIFA, en juin prochain, où de nouveaux équipements verront le jour.

Durant cette compétition internationale, et fort lucrative, le club marocain affrontera Manchester City, la Juventus de Turin et enfin Al Aïn. « Ce contrat s’inscrit dans une dynamique de développement marketing et commercial ambitieuse », précise ainsi le champion d’Afrique 2022.

Pour information, cette collaboration est rendue possible grâce à la présence de Technosport qui officie pour Kappa sur le territoire marocain.

La déclaration

« Nous sommes fiers d’unir nos forces avec le Wydad AC, un club qui incarne l’excellence sportive et la passion du football. Ce partenariat représente une belle opportunité pour Kappa de renforcer sa présence sur le continent africain aux côtés d’une institution du sport marocain. » (Rémi Garnier, Country Manager Kappa France)

A lire aussi : DAZN va diffuser gratuitement la Coupe du monde des clubs