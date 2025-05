Ce jeudi 15 mai, le festival UNIQUES – porté par France Travail et Diversidays en partenariat avec le TFC – s’installe au Stadium de 10h à 17h. Cet événement gratuit célèbre la diversité et l’inclusion en proposant des solutions concrètes autour de l’emploi, l’entrepreneuriat et le mentoring.

Avec une programmation variée, UNIQUES mobilise les acteurs locaux de l’insertion et de l’accompagnement des publics vulnérables, à travers près de 150 actions en Occitanie du 15 au 17 mai. L’objectif ? Promouvoir l’inclusion et briser les barrières à l’emploi.

Pour qui ?

Femmes, jeunes, seniors, travailleurs handicapés, personnes LGBT+, nouveaux arrivants, non-inscrits à France Travail, bénéficiaires du RSA, résidents des Quartiers Prioritaires de la Ville, personnes sous-main de justice… Plus de 50 000 demandeurs d’emploi sont attendus.

Au programme :

Une centaine de demandeurs d’emploi et une vingtaine d’entreprises, anonymes, participent à des jeux de football animés par le club.

L’après-midi, un job dating sans CV favorise un recrutement innovant.

Un forum des solutions : en plein air, 110 exposants (entreprises, associations, acteurs de l’emploi et de la formation) présentent des opportunités d’emploi, des solutions d’insertion, de logement, de mobilité ou de garde d’enfants.

Ateliers et conférences : notamment une présentation de la Mission Handicap du Club à 14h.

