Après un lancement réussi à Orléans, AS Réseaux pose ses valises à Lyon avec comme objectif : transformer la passion sportive en véritable accélérateur de rencontres professionnelles. Ce club d’affaires inédit, porté par All Sponsored, fondée en 2019 par Stevens Lucereau, entend fédérer dirigeants, entrepreneurs et décideurs autour d’une valeur commune, le sport, tout en soutenant activement les clubs amateurs du territoire.

Le coup d’envoi sera donné le 13 octobre au LYONSO Basket, à l’occasion d’un premier networking placé sous le signe de la découverte du basket 3×3. Au programme : sport, échanges et inspiration, avec déjà deux conférences prévues dans les prochains mois, animées par des personnalités d’exception comme Vincent Collet, sélectionneur de l’équipe de France masculine de basket-ball, et Axel Allétru, champion handisport au parcours hors du commun. AS Réseaux Lyon ambitionne de rassembler rapidement une soixantaine de membres et d’organiser une quinzaine d’événements par an, entre networking sportif, conférences et Trophées All Sponsored.

À la tête de ce lancement lyonnais, Mouhamed Gueye, acteur reconnu du sport business local et ancien responsable partenariats et sponsoring à l’Olympique Lyonnais.

Nous avons échangé avec Stevens Lucereau, fondateur d’All Sponsored, et Mouhamed Gueye, directeur d’AS Réseaux Lyon.

Sport Buzz Business : All Sponsored a été créé en 2019. Quelle était la vision initiale et comment a-t-elle évolué en six ans ?

Stevens Lucereau : À la base, en 2015, c’était une simple association avec l’idée de rassembler des licenciés pour utiliser le sport amateur comme média.

Le but était d’aller chercher des annonceurs plus importants que ceux qui sponsorisent uniquement leur club local.

C’était assez difficile au début.

Puis, en rencontrant Arnaud, nous avons décidé d’inverser la pyramide : ne plus demander aux associations ce dont elles avaient besoin, mais demander aux entreprises ce dont elles avaient besoin pour investir dans le sport amateur.

C’est comme ça qu’est née All Sponsored en 2019, en permettant aux marques de communiquer via les sportifs amateurs.

Ensuite, lors des Jeux, nos clients et prospects nous ont sollicités pour des prestations événementielles, en s’appuyant sur notre réseau et notre connaissance du tissu associatif local.

Ces activités nous ont donné les moyens de lancer AS Réseaux, une autre idée que j’avais en tête depuis longtemps.



« En France, il y a 17 millions de licences dans le sport amateur. C’est un vivier immense, souvent oublié des entreprises. » Stevens Lucereau





Sport Buzz Business : Votre positionnement est très ancré dans le sport amateur. Pourquoi est-ce si important de valoriser ce secteur, souvent négligé ?



Stevens Lucereau : Je ne dirais pas qu’il est négligé, mais il manque cruellement de ressources.

En France, il y a 17 millions de licencies dans le sport amateur, c’est énorme.

Ce secteur est parfois oublié par les médias et par les entreprises.

Pourtant, entreprises et associations sportives ont beaucoup en commun : elles sont ancrées sur un territoire, ce sont des lieux de vie.

Mais elles ne se connaissent pas, elles ne se parlent pas, alors qu’elles ont des intérêts communs.

Notre objectif est de créer du lien : via le sponsoring (image), via le réseau (connexion) et via l’événementiel (animation).Le sport amateur peut beaucoup apporter aux entreprises et réciproquement.

Vous ouvrez de nouvelles villes, dont Lyon. Quel est votre objectif à court et moyen terme avec ce lancement ?



Stevens Lucereau : Le sport amateur repose beaucoup sur la proximité.

Je ne voulais pas d’un modèle centralisé : à chaque ouverture, nous choisissons des locaux et des équipes locales, pas des collaborateurs déplacés depuis le siège.

Pour Lyon, nous avons recruté Mouhamed, qui est très ancré dans le tissu local : il a un bon réseau,

une connaissance du monde associatif, et un parcours construit grâce au sport amateur.

Nous sommes également incubés dans le Village by CA, ce qui nous donne déjà des connexions dans la région.

Enfin, comme nous travaillons avec des annonceurs nationaux, nous avons déjà un certain nombre de clubs partenaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Je veux capitaliser sur mon expérience à l’Olympique Lyonnais pour proposer un business club différenciant, centré sur le networking par le sport. » Mouhamed Gueye





Sport Buzz Business : Pourquoi avoir lancé AS Réseaux à Lyon et qu’est-ce qui vous a convaincu de rejoindre le projet ?

Mouhamed Gueye : Nous avons lancé AS Réseaux à Lyon dans la continuité du succès rencontré à Orléans.

Ce qui m’a convaincu de rejoindre le projet tient à mon parcours et aux valeurs portées par All Sponsored. J’ai débuté à la Fédération Française du Sport Adapté comme responsable des partenariats pendant quatre ans — une expérience marquante sur le plan humain et de l’engagement. J’ai ensuite évolué dans le sport business (hospitalités à l’Euro 2016, Paris La Défense Arena avec le Racing 92, Olympique Lyonnais), puis sur des fonctions sponsoring à l’OL et au siège de Sportfive.



Depuis début 2024, j’étais à mon compte. Quand j’ai découvert l’opportunité chez All Sponsored, j’y ai vu une suite logique : mobiliser mes compétences en sponsoring au service du sport amateur, là où tout a commencé pour moi, en association. La dimension managériale (une équipe à faire grandir dès janvier), les perspectives d’évolution et la cohérence de mission m’ont décidé. Je suis en poste depuis fin août et très enthousiaste à l’idée de développer AS Réseaux sur la métropole lyonnaise.

Sport Buzz Business : Vous avez un parcours riche dans l’industrie du sport, notamment à l’Olympique Lyonnais. En quoi cette expérience vous aide-t-elle à développer et structurer AS Réseaux Lyon ?

Mouhamed Gueye : Mon passage à l’Olympique Lyonnais (quatre ans, hospitalités puis sponsoring) m’a permis de constituer un réseau solide : TPE, PME, indépendants et professions libérales, ETI, grands comptes et directions régionales.

Je vais capitaliser sur ces relations pour proposer un business club différenciant, centré sur le networking par le sport : rencontres sportives, événements conviviaux et formats classiques (conférences, petits-déjeuners thématiques). Nous prévoyons également deux rendez-vous d’hospitalité par an et, en fin de saison, la cérémonie des Trophées All Sponsored.

C’est une continuité avec ce que j’ai fait à l’OL et aussi avec mon expérience au Lyon Social Club : même exigence relationnelle, même culture de la rencontre utile. C’est pour cela que mon profil colle naturellement au développement d’AS Réseaux Lyon.

Sport Buzz Business : À moyen terme, quels sont vos objectifs pour AS Réseaux Lyon ? Combien de membres visez-vous et quelle place souhaitez-vous occuper dans l’écosystème économique et sportif lyonnais ?

Mouhamed Gueye : Nos objectifs sont ambitieux mais réalistes : atteindre 60 entreprises adhérentes d’ici fin juillet (fin de saison), comme cela a été réalisé à Orléans en moins d’un an. Cette dynamique s’inscrit dans le déploiement national d’All Sponsored (Metz, Nantes, Lille, Caen, Rennes, en plus de Lyon).

Pour y parvenir, le programme prévoit 10 sessions de networking sportif, 2 petits-déjeuners, 2 conférences, l’accueil d’intervenants comme Vincent Collet ou Axel Allétru, ainsi que les Trophées ALL SPONSORED, qui récompenseront — après appel à projets — les meilleures initiatives associatives (sport-santé, sport et handicap, sport & éducation, etc.) sur la métropole et au-delà.

Nous disposons d’une structure solide, d’un budget dédié et d’un plan de communication avec attachée de presse. En combinant ces moyens avec mon réseau et une démarche commerciale active (prospection, élargissement du cercle, acquisition de leads), nous sommes confiants dans l’atteinte des objectifs et dans l’installation d’AS Réseaux Lyon comme acteur central du lien entre entreprises et sport amateur sur le territoire.



« Contrairement à des structures très cadrées comme le BNI, nous ne fléchons pas chaque euro de business. Ce que nous construisons, c’est un réseau humain. »





Sport Buzz Business : En quoi la pratique sportive favorise-t-elle le networking ?



Stevens Lucereau : Quand j’ai lancé l’association à mes débuts, je ne connaissais personne dans le monde professionnel.

J’allais à des soirées networking et je me retrouvais seul, un verre à la main, à espérer que quelqu’un me parle… C’était très dur.

En parallèle, dans le sport, mes coéquipiers sont devenus mes amis proches, mes témoins de mariage.

Le sport crée des liens forts et naturels.

Je me suis dit : pourquoi ne pas mélanger networking et sport ?

Le sport met tout le monde au même niveau, il casse les barrières sociales et professionnelles.

Cela favorise les échanges et rend la rencontre beaucoup plus authentique.

Sport Buzz Business : Quelles sont les retombées pour les membres d’AS Réseaux, en termes de business ou de collaborations ?



Stevens Lucereau : C’est avant tout un réseau humain.

Contrairement à des structures très cadrées comme le BNI, nous ne fléchons pas chaque euro de business.

Notre but est que tout le monde se connaisse et crée des liens solides.

Grâce à nos événements : certains sont purement business, d’autres purement conviviaux.

Avec ce cocktail, la confiance se construit et, au final, les membres échangent des contacts, s’entraident, font du business.

Nous savons que tous nos membres génèrent du business, mais le montant n’est pas notre indicateur principal.

Sport Buzz Business : Depuis 2019, vous avez financé 1 million d’euros pour soutenir les clubs amateurs. Comment ces fonds sont-ils utilisés ?

Stevens Lucereau : Cela dépend des projets : Dotations (équipements, matériel),Rémunération des éducateurs, ou via notre fonds de dotation.



Par exemple, lorsqu’une entreprise nous confie un budget sponsoring, nous créons une campagne de communication sur mesure.

En échange, le club peut offrir différentes contreparties :visibilité,image, actions RSE, ou communication employeur.

Depuis la création, 1 000 clubs ont été soutenus, principalement dans les sports collectifs majeurs : football, handball, basket, rugby et volley.

Mais notre modèle événementiel et réseau permet aussi de financer des sports individuels ou plus confidentiels.

Sport Buzz Business : Quel est votre objectif à court et long terme pour All Sponsored ?



Stevens Lucereau : À court terme, c’est le déploiement dans de nouvelles villes.

Mais notre ambition va plus loin : développer toutes nos activités dans chaque ville et renforcer le lien entre entreprises et sport amateur.Nous travaillons aussi sur un nouvel outil dédié au sponsoring qui sortira dans les prochains mois.

Il vise à professionnaliser et valoriser le sponsoring amateur, avec des KPIs précis pour mesurer le retour sur investissement des entreprises.

Le but est de sortir du modèle purement philanthropique et de démontrer que le sport amateur a une vraie valeur marketing.

Sport Buzz Business : Pour finir, quelle est ta vision de l’évolution du sport en France ces dernières années ?



Stevens Lucereau : Le pays est de plus en plus sportif, les études le montrent.

Mais les clubs amateurs sont aujourd’hui en concurrence avec la pratique libre (comme courir au bord du Rhône) ou avec des structures privées lucratives : salles de sport, complexes de padel, centres comme Urban Soccer ou Climb Up. Je veux défendre le modèle associatif français qui permet à un jeune, même avec peu de moyens, de pratiquer et de s’épanouir.

Pour cela, les clubs doivent se professionnaliser, notamment sur la gestion et la structuration, tout en gardant une pratique accessible et inclusive.L’association reste l’un des derniers lieux de mixité sociale en France.

C’est ce qui m’a permis, moi, de dépasser le déterminisme social.

Et c’est ce modèle que je souhaite préserver et renforcer grâce à All Sponsored.