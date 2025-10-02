Le Tournoi national des quartiers et campagnes, lancé par la FFR et TotalEnergies, poursuit son expansion en 2025 avec 120 clubs et 5 000 enfants supplémentaires engagés partout en France.

Initiative née en 2024 dans le sillage de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, le Tournoi national des quartiers et campagnes (TNQC), porté par la FFR et TotalEnergies, confirme sa montée en puissance. Ce programme, à la fois sportif et citoyen, vise à faire découvrir le rugby à des enfants de 8 à 12 ans issus des Quartiers prioritaires de la ville (QPV) et des Zones de revitalisation rurale (ZRR).

Gratuit et ouvert à tous, le TNQC n’est pas qu’un tournoi : c’est un levier d’impact social. En deux éditions, plus de 50 000 enfants, dont 20 000 filles, ont participé à des ateliers mêlant rugby à 5, cohésion et citoyenneté. En 2025, l’initiative franchit un cap avec 120 nouveaux clubs engagés et 5 000 enfants supplémentaires attendus.

« Partager les valeurs du rugby »

Le programme repose sur une mécanique en trois temps : des animations locales en pied d’immeuble ou dans les villages d’octobre à mai, une phase régionale au printemps, puis une grande finale nationale en juillet 2026 au Centre National de Rugby à Marcoussis, rassemblant les « Tickets d’or » venus de toute la France.

Mais l’enjeu dépasse la simple découverte sportive. Pour les clubs impliqués, comme l’AS Clamecycoise, le TNQC permet aussi d’élargir leur vivier. « Ce programme a permis d’associer la découverte du rugby à une action citoyenne. Trois enfants venus d’un centre de loisirs ont intégré notre école de rugby », souligne Michel Gelot, responsable local.

À travers ce dispositif, la FFR et TotalEnergies renforcent leur rôle d’acteurs engagés sur les territoires. « Ce projet permet aux enfants de partager les valeurs du rugby, qui rejoignent celles de notre compagnie », explique Isabelle Patrier, directrice France de TotalEnergies.

Avec le succès populaire de la Coupe du Monde, et dans une dynamique d’héritage concret, le TNQC s’impose comme un modèle vertueux mêlant éducation, inclusion et développement local.

