L’enseigne de distribution d’articles de sport INTERSPORT œuvre aux côtés des fédérations pour rendre la pratique sportive accessible au plus grand nombre. Aux côtés de la FFBB, de la FFHandball, de la FFT, du Marathon de Paris et de l’Olympique de Marseille, elle s’engage à démocratiser le sport pour tous. Plusieurs actions concrètes ont déjà été mises en place dans ce sens, comme des opérations de remises ou des rénovations d’équipements sportifs. Le mercredi 1er octobre, INTERSPORT a ainsi renouvelé ses partenariats stratégiques avec cinq acteurs majeurs du sport français.

Rendre le sport plus accessible. Le sport contribue à la santé, à la confiance en soi et au bien-être. Pourtant, entre le coût des licences, celui des équipements et les frais de déplacement, la facture peut vite grimper. Il est parfois aussi difficile de trouver un club qui accueille de nouveaux licenciés ou simplement de disposer de terrains pour pratiquer. Le parcours peut alors vite devenir un véritable chemin semé d’embûches.

Pour lever ces obstacles, INTERSPORT s’engage dans plusieurs projets aux côtés des acteurs du sport afin de réduire les freins financiers et géographiques. Mercredi 1er octobre, Jean-Pierre Hunckler (président de la FFBB), Philippe Bana (président de la FFHandball), Gilles Moretton (président de la FFT), Thomas Delpeuch (directeur des opérations grand public chez ASO), Jean-Pierre Papin (ambassadeur de l’OM) et Gérard Leclerc (président d’INTERSPORT) étaient présents pour officialiser cette ambition commune.

« En renouvelant ces cinq partenariats d’envergure, INTERSPORT donne corps à une ambition commune : faire courir, jouer, s’entraîner et se rassembler partout où le sport se vit », souligne l’enseigne.

Avec sa nouvelle plateforme de marque « ENGAGÉS SPORT » et son pilier « ENGAGÉS SUR LE TERRAIN », INTERSPORT déploie un plan d’action ambitieux : accompagner les structures, clubs et fédérations partout où le sport se pratique, afin de permettre à chacun de jouer, quel que soit son lieu ou son niveau.

Renier ses marges pour proposer des prix plus abordables

Le constat est clair : selon une étude OpinionWay commandée par INTERSPORT, un tiers des Français estime que le sport n’est pas encore accessible à tous.

54 % ont déjà renoncé à une activité sportive faute d’infrastructures proches.

Cette proportion atteint 61 % en zone rurale et 63 % chez les moins de 25 ans.

45 % ont dû se tourner vers une activité de substitution, faute de pouvoir pratiquer celle qu’ils souhaitaient.

La question du prix reste l’un des principaux freins à la pratique sportive. D’après les données de Sofinscope, les Français consacrent en moyenne 260 € par an à leur activité sportive, un montant qui atteint 360 € pour les pratiquants réguliers.

« Nous nous sommes mis en mode combat pour, en tant que distributeur, nous engager encore davantage aux côtés des fédérations. L’objectif est que chacun puisse choisir son sport par envie et non par défaut », affirme Gérard Leclerc, PDG d’INTERSPORT.

Pour réduire cet obstacle, INTERSPORT propose des offres exclusives destinées aux licenciés et aux clubs : articles à prix réduits, semaines promotionnelles avec jusqu’à -30 % sur les rayons basket, handball ou tennis… En tout, près de 50 % des 7 millions de licenciés, pratiquants et supporters partenaires bénéficient de ces offres, représentant 50 millions d’euros de pouvoir d’achat restitués.

« Nous devons tout faire pour défendre le pouvoir d’achat sportif. Avec INTERSPORT, nous agissons sur deux leviers : le développement de nos marques distributeurs, qui permettent de pratiquer à moindre coût sans sacrifier la performance, et la réduction maximale de nos marges pour accélérer l’accessibilité », poursuit Gérard Leclerc.

Co-branding et initiatives communes

Ces partenariats se traduisent également par des opérations conjointes. Par exemple, les 14 et 31 octobre à Nîmes et à Pau, 20 jeunes issus de clubs amateurs de handball seront invités à assister à un entraînement de l’équipe de France.

En 2025, INTERSPORT sera présent lors de trois journées d’activation autour de l’EuroBasket, avec plus de 1,7 million de visiteurs à la Gare du Nord. « INTERSPORT a contribué à promouvoir le basket. C’est une belle réussite que nous souhaitons reconduire », se félicite Jean-Pierre Hunckler.

Dans le même esprit, INTERSPORT et la FFT lancent une gamme co-brandée INTERSPORT x FFT, avec plus de 1,2 million de produits vendus en 2024. En 2025-2026, l’enseigne fournira également les dotations textiles officielles des compétitions FFT (Padel Tour, tournois jeunes, tennis sourds et malentendants, etc.).« C’est l’originalité de notre partenariat avec INTERSPORT : ce co-branding fonctionne très bien et permet une diffusion très large auprès de nos licenciés », souligne la FFT.

Des opérations de rénovation essentielles

Les clubs amateurs, notamment dans le handball, le basketball ou le tennis, sont rapidement saturés. Philippe Bana, président de la FFHandball, évoque plus de 100 000 personnes refusées l’an dernier faute d’infrastructures.

« Nous sommes contraints de fermer les portes car les clubs sont étouffés », explique-t-il.

Ce défi majeur, reconnu par le ministère des Sports, constitue un enjeu central pour les prochaines années. En attendant, « nous compensons avec de petites infrastructures, des terrains extérieurs, des équipements que nous construisons ensemble avec INTERSPORT », poursuit-il.

INTERSPORT s’implique aussi dans des projets de rénovation, comme l’inauguration prévue en avril 2025 d’un terrain « Capitale du Foot » à Marseille, en partenariat avec la fondation OM 13e Homme. « Ce type de projet offre aux jeunes un moyen de sortir de leurs difficultés par le sport. À Marseille, où les places sont rares, cela permet à chacun de pratiquer ce qu’il aime », souligne Jean-Pierre Papin.

Une volonté de faire grandir ces partenariats

Au-delà de ses actions pour lever les freins économiques ou géographiques, INTERSPORT entend aller plus loin dans sa mission : celle de permettre à chacun de pratiquer le sport qu’il choisit, et non celui qu’il subit. « Nous ne voulons pas nous arrêter là. INTERSPORT doit s’engager aux côtés de toutes les fédérations et dans toutes les nouvelles pratiques », explique Gérard Leclerc, PDG d’INTERSPORT France & Belgique.

Une ambition qui se traduit déjà sur le terrain : l’enseigne accompagne aujourd’hui plus de 20 000 clubs, collectivités, associations et entreprises à travers le pays, et a reversé plus de 10 millions d’euros aux structures sportives. « Poursuivre ces collaborations, c’est rester fidèles à ce que nous sommes : un acteur de terrain qui simplifie la vie des clubs et des licenciés, et qui investit là où l’impact est réel. C’est ainsi que nous faisons avancer le sport, durablement », conclut Gérard Leclerc.