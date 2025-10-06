La TRANSAT CAFÉ L’OR affirme son dynamisme économique

Si la Route du café a changé de nom, elle garde son ADN et ses ambitions. La TRANSAT CAFÉ L’OR, dont le départ sera donné du Havre le 26 octobre prochain à partir de 14h (74 bateaux et 148 skippers), s’élancera avec un budget en hausse et des partenaires toujours plus impliqués.

En s’appuyant sur L’OR, emblème du groupe JDE Peet’s, la course gagne en notoriété et en rayonnement à l’international, tout en conservant ses fondamentaux sportifs : une transatlantique en double réunissant 4 classes, 4 parcours et 4 duos vainqueurs.

Ce changement reflète la volonté de ses fondateurs que sont la Ville du Havre et JDE Peet’s de garantir la pérennité de leur engagement mais également de poursuivre l’investissement financier dans cet évènement aux côtés de la Région Normandie.

Il permet également de mettre encore plus en lumière la culture du café et promouvoir un paysage caféier diversifié notamment en Martinique, terre d’arrivée de l’épreuve.

Des partenaires toujours mobilisés

Pour la troisième année consécutive, la BRED et le Groupe CMA CGM reconduisent leur partenariat premium avec la TRANSAT CAFÉ L’OR. Acteurs clés de cette aventure, ils entretiennent depuis longtemps un lien fort entre Le Havre et les territoires d’Outre-Mer à travers leurs activités.

Pour cette 17e édition, de nouveaux partenaires rejoignent l’événement :11TH HOUR RACING, partenaire officiel, proposera au Havre des expositions immersives et des ateliers interactifs axés sur le climat, la santé des océans, l’égalité Femmes-Hommes et l’inclusion dans la voile. BALTIC WATCHES devient le chronométreur officiel de la Route du Café, une première pour cette marque française d’horlogerie dans l’univers de la course au large. COUGNAUD, entreprise de construction modulaire, et le centre commercial LES DOCKS VAUBAN deviennent fournisseurs officiels.

Lors des journées thématiques organisées sur le village, plusieurs partenaires partageront leur expertise : RTE (Réseau de Transport d’Électricité) soutient la journée “Un Océan de Ressources” (20 octobre). La Fondation PILEJE (santé et alimentation durable) parraine la journée “Respirer, manger, bouger” (23 octobre). L’EMDT (Éoliennes en Mer de Dieppe-Le Tréport) sponsorise la journée “Explorateurs dans l’âme” (25 octobre).

Un budget en pleine progression