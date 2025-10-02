À l’issue d’un appel d’offres, la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) renouvelle sa confiance en Cornilleau, partenaire historique et acteur clé du tennis de table en France et à l’international. Fort d’une collaboration de plus de 30 ans, ce partenariat évolue avec un champ d’actions élargi.

Cornilleau, partenaire officiel de la FFTT, continuera d’équiper les compétitions fédérales avec du matériel de haute performance, alliant savoir-faire reconnu et fabrication française, synonymes de qualité et de durabilité. Ce nouvel accord va toutefois bien au-delà du seul cadre compétitif et illustre la volonté commune des deux partenaires de faire rayonner le tennis de table dans toutes ses dimensions :

Le ping dans les écoles : pour faciliter l’accès des plus jeunes à la pratique du tennis de table, Cornilleau et la FFTT aideront plus de 250 établissements scolaires par an à s’équiper grâce à l’opération 1 école 1 table.

Le ping en extérieur : afin d’encourager une pratique libre, inclusive et conviviale, Cornilleau aidera la fédération à développer, en lien avec les collectivités, des espaces de pratique accessibles à tous avec des tables à la robustesse inégalable.

Le ping santé : convaincus des bienfaits du tennis de table sur la santé, Cornilleau et la FFTT s’engagent à soutenir les clubs qui mettent en place des ateliers à destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson.

La déclaration

« C’était une évidence pour la Fédération Française de Tennis de Table de prolonger et d’approfondir notre partenariat historique avec Cornilleau. Entreprise française au rayonnement international, Cornilleau incarne un savoir-faire d’exception, comme en témoignent ses tables de qualité supérieure qui équipent nos compétitions fédérales depuis plus de trente ans. » (Gilles Erb, Président de la FFTT)

