Alltricks et Hoka officialisent la création d’une Team Trail commune, pensée comme une structure de développement sur deux ans pour jeunes athlètes. Avis aux intéressés : candidatures ouvertes jusqu’au 8 février.

Alltricks et Hoka annoncent la création de la Team Trail Alltricks-Hoka, un dispositif destiné à détecter et accompagner les futurs talents de la discipline. Le projet s’inscrit dans une logique de structuration du haut niveau, avec un programme de développement étalé sur deux ans.

La team sera encadrée par Julien Absalon, double champion olympique de VTT, qui endosse un rôle de mentor et de team manager. Déjà actif dans le trail, Absalon mettra son expérience de la gestion de carrière et de la préparation mentale au service des athlètes sélectionnés.

Quatre heureux élus

Quatre coureurs intégreront cette structure et bénéficieront d’un accompagnement à 360° : dotation complète en équipements Hoka, matériel et nutrition fournis par Alltricks, échanges avec les teams élites des deux marques, ainsi que des camps d’entraînement annuels. Ces « Team Camps » aborderont notamment la nutrition, l’analyse de données, la gestion du stress et la planification sportive.

Avec cette initiative, Alltricks franchit une étape supplémentaire en passant du sponsoring événementiel à la détection de talents, tandis que Hoka renforce son ancrage dans le trail performance. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 février 2026.

A lire aussi : Brooks muscle son équipe trail avec la signature de Théo Détienne