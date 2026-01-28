L’ACO et Richard Mille vont transformer le Musée des 24 Heures du Mans en M24. Un lieu de près de 9000 m2 immersif qui mettra à l’honneur l’ensemble du sport automobile. Ouverture prévue en mai prochain.

L’Automobile Club de l’Ouest et Richard Mille ont officialisé, ce mercredi 28 janvier à l’occasion du salon Rétromobile, la transformation du Musée des 24 Heures du Mans en M24 – Musée du Sport Automobile, dont l’ouverture est prévue le 28 mai 2026. Ce nouveau site ambitionne de devenir une référence internationale dédiée à l’histoire et à l’avenir du sport automobile.

Développé dans le cadre du partenariat noué en 2022 entre l’ACO et Richard Mille au sein de la société MACO, le M24 s’inscrit dans la continuité d’un musée créé en 1961 et profondément rénové en 1991. Sa surface passera à 8 600 m² et accueillera plus de 120 véhicules issus de l’une des plus importantes collections automobiles au monde, complétée par des objets et archives couvrant plus d’un siècle de compétition.

Rolex et Michelin parmi les partenaires

La scénographie, pensée par Raphaël Daguet, reposera sur un parcours immersif structuré en deux axes : l’histoire des 24 Heures du Mans et de l’Endurance, et un panorama des grandes disciplines internationales, de la Formule 1 au rallye-raid. Chaque voiture sera intégrée à un récit mêlant innovation technologique, enjeux humains et évolutions sociétales.

Imaginé par l’architecte Frédéric Audevard, le bâtiment combinera extension contemporaine, lumière naturelle et démarche environnementale intégrant matériaux durables et toiture végétalisée.

Le M24 proposera également des expositions temporaires, des espaces événementiels BtoB et vise plus de 300 000 visiteurs annuels. Parmi les partenaires annoncés figurent les mastodontes Rolex, Michelin, Goodyear et CA Mobility.

