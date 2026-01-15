adidas a dévoilé ce mercredi 14 janvier une nouvelle campagne malicieusement décalée pour accompagner le retour de la mythique F50, avec Paul Pogba et Ousmane Dembélé en commerciaux improvisés.

adidas a opté pour l’humour et la connivence pour accompagner la sortie de sa nouvelle gamme de crampons F50. Dans un spot diffusé ce mercredi 14 janvier, la marque aux trois bandes réunit deux champions du monde français, Paul Pogba et Ousmane Dembélé, dans un format original qui détourne les codes classiques de la publicité sportive.

Le concept est simple : les deux stars du football mondial se glissent dans la peau de vendeurs au téléphone, chargés de convaincre des clients d’acheter leurs crampons respectifs. Pogba défend la Predator, tandis que Dembélé vante les mérites de la nouvelle F50, modèle emblématique d’adidas remis au goût du jour.

« Plus que du football »

Allongé, téléphone à l’oreille, Dembélé se montre particulièrement convaincant. « Elles font la diff(différence) de ouf », lâche le Ballon d’or 2025 dans un échange volontairement spontané, avant d’insister sur le confort du modèle : « Elles sont tellement confortables. » En face, Pogba complète le discours avec son sens de la formule : « C’est plus que du football. »

La campagne joue à fond la carte du duo, entre punchlines assumées et références à leur statut. « Les champions du monde portent ces crampons », ajoute Pogba, clin d’œil appuyé à leur palmarès commun et à la légitimité sportive d’adidas.

Avec cette mise en scène légère et complice, la marque allemande cherche autant à valoriser l’héritage de la F50 qu’à reconnecter avec une génération sensible aux formats courts, aux échanges authentiques et à l’autodérision des stars. Un spot efficace, pensé pour les réseaux sociaux, qui confirme la volonté d’adidas de faire de ses égéries bien plus que de simples vitrines produits. La marque a dupliqué à l’étranger son format avec d’autres stars qu’elle représente. Celle diffusée en Espagne est jouée par les Barcelonais María Pilar León Cebrián et Pedri. Et ça fonctionne tout aussi bien.

