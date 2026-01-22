Macron renouvelle son partenariat avec World Rugby jusqu’en 2029 et restera fournisseur officiel des arbitres et des Coupes du monde masculine et féminine.

L’équipementier italien Macron prolonge son partenariat avec World Rugby et restera fournisseur officiel des tenues sportives des compétitions internationales jusqu’en 2029. L’accord couvre notamment la Coupe du monde masculine 2027 et la Coupe du monde féminine 2029, toutes deux organisées en Australie, ainsi que le calendrier annuel de World Rugby, dont le circuit HSBC SVNS.

Macron continuera de fournir les équipements techniques et lifestyle des arbitres, officiels, salariés et volontaires, ainsi que les collections de merchandising officielles. La marque restera également fournisseur exclusif des tenues des arbitres Emirates World Rugby, avec un kit spécifique conçu pour les arbitres féminines. L’ensemble des équipements est fabriqué à partir de matières écoresponsables, issues à 100 % de matériaux recyclés.

Le rugby, nouvel eldorado de Macron

L’extension de ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Macron dans le rugby international et de clubs, notamment via l’EPCR. « Macron est un partenaire fiable et innovant depuis plus de trois ans », souligne Michel Poussau, directeur des revenus de World Rugby, qui met en avant un soutien clé à l’approche d’une période stratégique pour la discipline.

De son côté, le PDG de Macron, Gianluca Pavanello, affirme vouloir renforcer la position de la marque comme acteur de référence du rugby mondial. Il faut dire que ces dernières années, Macron a fait du rugby un de ses terrains de jeu préférés. La marque italienne accompagne notamment les clubs français de l’ASM Clermont, du LOU rugby et de la Section Paloise. En outre, elle équipe les trois nations du Tournoi des Six Nations, à savoir l’Italie, l’Ecosse et le pays de Galles, ainsi que la Géorgie, le Portugal ou encore les Etats-Unis.

