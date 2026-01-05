Tennis : Loïs Boisson sur le court avec Asics en 2026

Asics poursuit l’aventure avec la française Loïs Boisson, révélation française de l’année 2025. L’équipementier et la joueuse se sont engagés sur un contrat pluriannuel.

Le 5 juin dernier, sur le court Philippe Chatrier, en demi-finale de Roland Garros, Loïs Boisson portait déjà une tenue Asics. Ce jour là, elle s’était inclinée face à la joueuse américaine Coco Gauff, égérie de New Balance et vainqueur du tournoi parisien deux jours plus tard. Un exploit pas sans lendemain, au contraire. Boisson a ensuite arraché à Hamburg le premier tournoi WTA de sa carrière.

Les sollicitations ont explosé. Mais très peu de marques ont finalement pu s’offrir l’image de Loïs Boisson, 22 ans, et déjà 36ème mondiale. Seul le laboratoire dermatologique SVR a finalement été annoncé. Un contrat de deux ans. Son agent, Jonathan Dasnieres de Veigy, veille. « Le but n’est pas de faire de la quantité, plutôt d’avoir trois, quatre partenaires sélectionnés et avec qui ça aura du sens », expliquait-il après cette signature.

Asics était sur le coup de cette prolongation depuis plusieurs mois. Eddy Ferhi, le directeur marketing d’Asics France, avait annoncé les intentions de l’équipementier dès le mois d’août dans un article de L’Equipe : « On travaille avec Loïs depuis son retour de sa grave blessure à un genou. On a cru à son projet et on serait très heureux que le partenariat dure. » C’est chose faite. En plus de sa tenue, Loïs Boisson portera également des chaussures de la marque.

