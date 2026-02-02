Bosch passe la vitesse supérieure avec le Rallye Aïcha des Gazelles

Partenaire officiel depuis 2019, Bosch prolonge son engagement en 2026 aux côtés du Rallye Aïcha des Gazelles, le rallye-raid féminin 100 % hors-piste disputé au cœur du Sahara marocain. Une collaboration qui se renforce cette année, avec un accompagnement technique accru au service des participantes.

Le Rallye Aïcha des Gazelles peut une nouvelle fois compter sur Bosch. Du 27 mars au 11 avril 2026, plus de 300 « Gazelles » prendront le départ de l’une des compétitions de navigation les plus réputées au monde, au volant de 4×4, crossovers, hybrides, quads, SSV, camions ou véhicules électriques. Pour sa sixième année de partenariat, l’équipementier automobile étend encore son implication pour cette année.

« Initié en 2019 par le réseau Bosch Car Service, le partenariat avec le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc s’est naturellement renforcé au fil des années et est aujourd’hui étendu à l’ensemble du groupe Bosch, traduisant une volonté collective de soutenir un événement qui valorise les talents féminins, l’égalité et la performance responsable », affirme l’organisation du Rallye Aïcha des Gazelles

Organisée par Maïenga Sports Events, l’épreuve revendique un fort engagement social et environnemental. Des valeurs auxquelles Bosch s’identifie pleinement. « Le Groupe Bosch œuvre activement pour une meilleure représentation des femmes dans l’industrie automobile et pour le développement de leur place dans la société en général ».

Un soutien technique et un coaching sur mesure

Pour cette 35e édition, le réseau Bosch Car Service a mis en place sept sessions de formation en amont du rallye. Entre novembre et janvier, plusieurs participantes ont bénéficié d’un accompagnement pratique pour renforcer leurs compétences mécaniques. Ces coachings ont permis d’apprendre « des dizaines de gestes techniques essentiels : de la réparation d’une crevaison rapide au diagnostic des pannes courantes, en passant par l’entretien préventif du véhicule ».

Sur le terrain, Bosch assure également la maintenance et la réparation des véhicules. Meuleuses, perceuses-visseuses, boulonneuses à choc, scies sabres, projecteurs de chantier, lampes et outillage à main : tout l’arsenal est déployé pour garantir aux mécaniciens des conditions d’intervention optimales, quelles que soient les situations rencontrées dans le désert.

4 800 kits d’hygiène financés

Au-delà du sport, l’engagement est aussi solidaire. En 2026, Bosch s’associe à l’association caritative Cœur de Gazelles. Active dans le développement durable, la santé, l’éducation et la réinsertion professionnelle des populations locales marocaines, l’organisation a notamment réalisé 4 684 consultations médicales en 2025 grâce à sa caravane médicale itinérante.

Cette année, Bosch financera 4 800 kits d’hygiène. L’entreprise lance également un programme de fidélité : du 1er au 30 avril 2026, en plus d’une opération promotionnelle avec doublement des points, 1 € sera reversé à Cœur de Gazelles pour chaque code-barres de filtre d’habitacle collecté. Avec cette participation inédite, Bosch prolonge « ainsi son action bien au-delà de la course ».

« Ce partenariat prend tout son sens à travers la structure unique de Bosch : étant une fondation, ses valeurs de responsabilité sociale, d’innovation pour le bien commun et d’engagement envers la communauté sont intrinsèques à son fonctionnement », indique l’organisation.

L’événement bénéficiera aussi d’une visibilité médiatique renforcée : du 1er au 11 avril, la chaîne L’Équipe diffusera chaque jour une capsule vidéo de 50 secondes, « l’Image du Jour », réalisée en partenariat avec Bosch, pour faire vivre les plus beaux moments du rallye au cœur du Sahara.