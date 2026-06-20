Alpes 2030 : découvrez les logos des prochains Jeux d’hiver en France

Le comité d’organisation d’Alpes 2030 a dévoilé ce jeudi les emblèmes officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver qui se dérouleront dans les Alpes françaises en 2030.

Inspirés par « une montagne révélée par la lumière », les deux logos ont été conçus comme les expressions complémentaires d’une même identité visuelle. Ils reposent sur trois éléments symboliques : les rayons de lumière, représentant l’espoir et le renouveau ; les sommets, incarnant la montagne et les sports d’hiver ; et un point de convergence illustrant le rassemblement.

« Cette même montagne réunira, en 2030, les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver. Ensemble, ils affirment notre ambition : donner la même place, la même force et la même visibilité à l’olympisme et au paralympisme », a déclaré Edgar Grospiron, président du comité d’organisation.

Côté couleurs, les emblèmes associent des nuances de bleu, évoquant l’altitude et l’héritage alpin, à des teintes rouge et rose inspirées du phénomène naturel de l’« alpenglow », lorsque les sommets s’illuminent au lever ou au coucher du soleil.

Le dévoilement des emblèmes s’est également accompagné d’une évolution de la marque des Jeux. L’appellation « Alpes françaises 2030 » laisse désormais place à un nom plus épuré : Alpes 2030.