La marque niçoise Nolt poursuit son développement en devenant équipementier de l’équipe de France de beerpong, attendue à l’Europong début mai à Paris.

Nouvelle signature pour Nolt. Après le cécifoot, l’équipementier français élargit encore son terrain de jeu en devenant partenaire de l’équipe de France de beerpong. Une collaboration dévoilée à un mois de l’Europong 2026, tournoi européen qui se tiendra les 2 et 3 mai à Paris, avec plus de dix nations attendues. 5.000 euros de cashprize seront distribués lors de l’événement.

Pour l’occasion, un maillot officiel a été conçu avec la marque, présenté sur les réseaux sociaux de la sélection. Un lancement qui s’inscrit dans une logique de visibilité immédiate, autour d’un événement mêlant compétition et culture festive, avec des formats en solo et en duo.

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Nolt veut toucher de nouvelles communautés

Ce partenariat confirme la stratégie de diversification engagée par Nolt. Fondée en 2020 à Nice, la startup ne se limite plus aux circuits traditionnels et multiplie les collaborations avec des disciplines variées, parfois émergentes. L’objectif est clair : toucher de nouvelles communautés tout en renforçant sa présence sur des événements à forte exposition.

Déjà active auprès de plus de 1 000 clubs et engagée avec la Fédération française handisport ou les Jeux du Pacifique 2027, la marque continue d’élargir son portefeuille. Avec le beerpong, Nolt explore un registre différent, à la frontière entre sport et divertissement, tout en restant fidèle à son modèle basé sur la personnalisation et la production responsable.

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