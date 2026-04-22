HYROX et Les Mills annoncent un partenariat stratégique pour accélérer le développement du fitness racing à l’international.

Les Mills devient partenaire officiel de HYROX, discipline en forte croissance qui mêle course et exercices fonctionnels. L’objectif : structurer et accélérer le développement du fitness racing à l’échelle mondiale.

L’alliance repose sur un réseau combiné de plus de 30 000 clubs partenaires et 175 000 coachs. Elle se concrétise par le lancement de deux programmes d’entraînement collectifs dédiés à la préparation des compétitions HYROX : « Ceremony HYROX » et « Ceremony HYROX Max ». Ces formats s’intègrent dans un écosystème complet incluant formation certifiante pour les coachs, affiliation des clubs et accès à la plateforme HYROX365.

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Séances standardisées… mais adaptables

Les deux acteurs mettent en avant une approche scientifique du training, avec des programmes conçus par des experts du sport et du mouvement pour garantir performance et sécurité. L’objectif est de proposer des séances standardisées, adaptables à tous les niveaux et orientées résultats.

Ce partenariat s’appuie aussi sur un ADN commun tourné vers la performance. HYROX, lancé en 2017, a été cofondé par d’anciens athlètes de haut niveau, tandis que Les Mills s’appuie sur une longue tradition d’entraînement collectif à l’échelle mondiale.

Avec cette collaboration, HYROX et Les Mills entendent faire du fitness racing une pratique durable et structurée dans l’industrie du sport.

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