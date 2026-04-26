Le World Chase Tag, version sportive et spectaculaire du jeu du chat, organise ses championnats du monde début juin en région parisienne.

Le « jeu du chat » passe à la vitesse supérieure. Les 6 et 7 juin 2026, le World Chase Tag pose ses valises en France pour ses championnats du monde, organisés à Évry-Courcouronnes. Une discipline encore émergente, mais déjà bien installée dans l’écosystème du sport spectacle.

Le concept est simple : deux athlètes s’affrontent dans une arène appelée Quad, l’un doit toucher l’autre en 20 secondes. En pratique, cela donne des duels ultra dynamiques, entre parkour, agilité et stratégie, pensés autant pour la performance que pour le divertissement.

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« Un jeu universel »

Au total, 18 équipes internationales sont attendues, réparties en deux divisions (Open et féminine). Le format court et intense favorise un enchaînement rapide des confrontations, dans une logique très proche des formats e-sport ou des contenus sociaux.

Déjà diffusé dans 35 pays, le World Chase Tag capitalise sur sa viralité, avec des millions de vues en ligne. La France s’impose d’ailleurs comme son premier marché, preuve d’un engouement réel.

« Le chat est un jeu universel […] nous l’élevons au rang de spectacle sportif », résume Christian Devaux, CEO de la discipline.

Côté billetterie, comptez dès 25 € pour une session du samedi, 19 € pour une session du dimanche et 76 € pour le week-end.

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